港姐冠軍謝嘉怡現灰門牙　牙醫：變灰成因不罕見　補救靠2招

《2020年香港小姐競選決賽》日前由大熱佳麗蘇格蘭加香港混血兒謝嘉怡（Lisa）奪得冠軍，並同時獲得最上鏡小姐，不過有眼利的網民就發現她其中一隻門牙呈灰黑色，認為是其精緻的外貌上瑕疵。有牙醫表示，這個情況是因為碰撞導致牙內的組織壞死，需要接受杜牙根和套上牙套修復。

謝嘉怡的其中一隻門牙呈現灰黑色。(資料圖片)

有網民留意到新出爐港姐謝嘉怡的門牙呈現灰色，表示在她的靚樣之下有點礙眼，對此Lisa之後也親自解畫表示和小時候跌倒令門牙受傷有關，她說：「因為細個喺公園跌親，本來諗住整，但受疫情影響未整得切。」

牙醫葉慧棠回應本網查詢時表示，因為碰撞令牙齒變灰並不罕見，牙內有神經線等組織，遇到碰撞可能令這些牙內的組織「壞死」，牙齒會因此變灰，如果不處理細菌會蔓延，更會造成牙瘡等問題。

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她指治療的方法一般是要杜牙根，把牙內壞死的組織和細菌清走，再填補一些充填根管的補牙物料，不過即使杜牙根後，變灰的牙齒都無法回復本來的顏色，要在外面套上和其他牙齒顏色形狀一致的牙套，才可以更美觀和保護本來的牙齒。

牙醫表示，碰撞令牙齒變灰並不罕見。示意圖。（資料圖片）

至於牙套要多久換一次，葉慧棠指如果保養得好，牙肉健康，牙套毋須特別更換，但如果有牙周病加上刷牙太大力，可能導致牙肉萎縮，令牙冠的邊位外露影響美觀和清潔，就可能有需要更換。

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