【唐綺陽每周星座運程】巨蟹天蠍注意健康　人馬有望結識金主貴人

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【唐綺陽星座運勢周報6/14-6/20】重要星象：太陽衝刺，即將夏至，日雙子與水逆，木星將逆行，土天四分高峰，日土135度。

太陽雙子最後衝刺，即將夏至，天氣多變、人心浮動。日雙子與水逆，師生、記者、作家成為焦點，多注意交通安全與口舌是非。木星將逆行，回顧過去並做出調整，以往過度樂觀之處，狀況將被凸顯出來。土、天四分高峰，變化具戲劇性，影響名聲、生活，監督在上位者，同時做好自省。日、土135度，當心是非多，容易悲觀，從事大眾服務者，受到限制及挑戰。

工作注意：白羊、雙子、獅子、處女

白羊：時間多花在，處理意見不合的問題

雙子：遇到不講理，好好溝通脾氣別太大

獅子：表現出色被看見，多加把握機會

處女：適合居家工作，與自己人互動

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桃花注意：天秤、魔羯（山羊）、水瓶、雙魚

天秤：人紅氣勢旺，成為目光焦點

魔羯：有失落感，先轉移焦點和重心

水瓶：情緒容易起伏，要多和對方溝通

雙魚：容易被追問感情狀況，感到困擾

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財運注意：金牛、射手（人馬）

金牛：理財能力大爆發，有豐收機會

射手：有貴人運，能結識金主投資者

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健康注意：巨蟹、天蠍

巨蟹：多運動，注意心血管與飲食狀況

天蠍：作息不正常，需要做出調整

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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