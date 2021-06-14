【唐綺陽每周星座運程】巨蟹天蠍注意健康　人馬有望結識金主貴人

撰文：唐綺陽占星幫
最後更新日期：
【唐綺陽星座運勢周報6/14-6/20】重要星象：太陽衝刺，即將夏至，日雙子與水逆，木星將逆行，土天四分高峰，日土135度。
太陽雙子最後衝刺，即將夏至，天氣多變、人心浮動。日雙子與水逆，師生、記者、作家成為焦點，多注意交通安全與口舌是非。木星將逆行，回顧過去並做出調整，以往過度樂觀之處，狀況將被凸顯出來。土、天四分高峰，變化具戲劇性，影響名聲、生活，監督在上位者，同時做好自省。日、土135度，當心是非多，容易悲觀，從事大眾服務者，受到限制及挑戰。
工作注意：白羊、雙子、獅子、處女
白羊：時間多花在，處理意見不合的問題
雙子：遇到不講理，好好溝通脾氣別太大
獅子：表現出色被看見，多加把握機會
處女：適合居家工作，與自己人互動
【延伸閱讀】十二生肖財運｜即將被「錦鯉附體」嘅四個生肖 勤懇牛牛終有回報（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+9
+9
+9
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
桃花注意：天秤、魔羯（山羊）、水瓶、雙魚
天秤：人紅氣勢旺，成為目光焦點
魔羯：有失落感，先轉移焦點和重心
水瓶：情緒容易起伏，要多和對方溝通
雙魚：容易被追問感情狀況，感到困擾
【延伸閱讀】4個易嬲又難氹嘅麻煩星座 巨蟹無端白事會心碎 問佢又答我冇嘢（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+11
+11
+11
財運注意：金牛、射手（人馬）
金牛：理財能力大爆發，有豐收機會
射手：有貴人運，能結識金主投資者
【延伸閱讀】十二星座｜盤點旺夫or旺妻運最強星座 金牛可成你財星但又可係劫（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+10
+10
+10
健康注意：巨蟹、天蠍
巨蟹：多運動，注意心血管與飲食狀況
天蠍：作息不正常，需要做出調整
【延伸閱讀】【心理測驗】第一眼看到什麼動物？ 一張圖踢爆你隱藏性格（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+10
+10
+10
【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】