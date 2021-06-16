女保險經紀有企圖？港男買危疾保　獲狂送禮獻父母　再陪細妹放榜

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-16 17:00

常聽有人戲言做保險經紀「斷六親」，不少人都怕被推銷保險。最近有港男就在網上發文，指數年前曾透過1名40多歲的女經紀買危疾保險，此後對方便不停獻禮，如瘋狂送禮物給他父母，又專程到其妹妹的學校陪放榜，甚至介紹自己表妹給他認識，令樓主忍不住直呼「煩過我媽，點算好？」。

有港男網上發文，指自從經1名女經紀買保險後，便一直被對方纏繞，不但上公司送禮，又到他妹妹的學校陪DSE放榜。（《安家》劇照）

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樓主日前在香港討論區發帖，表示他4、5年前在公司附近認識1名40多歲的保險女經紀，經她買入1份住院危疾保險，詎料對方事後仍然不停聯絡他，不時介紹他最新的基金投資產品，但樓主一直表明手上沒有閒錢。

女經紀「攻勢」不限於樓主本人，甚至擴展至他家人。樓主指每逢大時大節，該名女經紀都會帶禮物到他公司，表示要送禮給兩老。其妹妹2年前文憑試（DSE）放榜，女經紀更會專程到學校陪在妹妹身旁，「勁熱心話陪我哋聽升學講座，又幫我妹畀副學士留位費」。另外，女經紀在facebook上看到樓主指二哥將到加拿大工作，又立即聯繫他，表示有朋友在加拿大從事地產行業，甚至無意間得知樓主早前失戀，更充當媒人，介紹自己表妹給樓主認識。

港男稱女經紀每逢大時大節，都會帶禮物到其公司，表示要送禮給兩老。（freestocks / unsplash）

樓主稱該女經紀已婚，育有2名子女，坦言自己過去很感激對方的幫忙，「不過覺得佢好似做太多！」，甚至「煩過阿媽」。他透露，其實上一次與女經紀表妹見面時，雖欣賞對方性格隨和，無奈女經紀卻太過熱心和積極，「本身有興趣都變有啲卻步」。

帖文引來網民討論，部份人笑言樓主要好好珍惜別人的關心，「世上只有媽媽好，你好幸福，有2個媽媽」、「可唔可以介紹我識」、「你咪好囉，好過我嗰個，不聞不問，1年只會打1次電話畀我，就係收保費」；也有網民提出解決方法，「同佢公司投訴，再接到佢電話就cut單」、「你cut晒所有保單話無錢供啦，即刻唔再煩你」。

（香港討論區）

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