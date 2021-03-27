女友突患乳癌　新買危疾保險無法索償　港男感無助：覺得自己好廢

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-27 11:00

人生的起伏少不免，但如何自處才是人人必修課題。有網民於討論區撰文，表示本來與女友計劃下年結婚，但日前得悉女友證實患上乳癌第3期，而新買的危疾保險又不能索償醫療費用，所有負面消息令樓主一時難以接受，稱感到無力又不知如何是好。大批網民紛紛留言向樓主打氣，希望他與女友可渡過難關。

樓主表示本來與女友計劃下年結婚，但日前得悉女友證實患上乳癌第3期，而新買的危疾保險又不能索償醫療費用，所有負面消息令樓主一時難以接受。（《我有愛人了》劇照）

該男網民於香港討論區撰文，表示與女友因為同患濕疹而認識，更由同學發展成情侶，3年來大家也努力改變生活習慣，希望令濕疹帶來的影響減到最低。樓主又指，本來與對方計劃在下年2月結婚，詎料一波未平一波又起，女友在上月做身體檢查時發現胸部有硬塊，其後證實患上乳癌第3期。

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樓主解釋，最近才買了一份危疾醫保，但因為仍在等候期，未能索償任何醫療費用，即表示將來的治療費亦要靠家人及自己負責。樓主又稱，雖然女友已排隊在下月做手術，但現時太多情緒及負面消息湧來，加上又無任何事可幫忙，直言「覺得自己好廢」。

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網民咁樣睇↓↓↓

（香港討論區）

同場加映：女友住酒店上癮 不斷加錢升級豪玩 男友呻：Staycation害人不淺

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該女網民在Dcard討論區，以「男朋友嘅愛令人太大負擔」為題發文，指男友已出來社會工作幾年，2人在她實習期間結識，至今交往不足1個月，而對方並非第1次拍拖，但他的行為卻出乎意料，令她感覺沉重▼▼▼