因1件T恤被男友誤會愛睇波　港女捱完英超再焗睇歐國盃：惡夢又嚟

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-15 21:00

歐洲國家盃賽事如火如荼，不少球迷為了觀賞分組賽晚晚捱眼瞓。有港女就在討論區崩潰大呻，稱早前因曾分享球隊與卡通人物聯乘推出的T恤予男友，令對方誤會她對足球感興趣，自此睇波也會邀請她。港女為了不想男友失望只好「頂硬上」，沒料看過英超後竟迎來歐國盃，令她大呼「冇覺好瞓」，更直指不介意男友相約兄弟好友觀看球賽，「由我瞓吧！」。

有港女發文大呻，稱被男友誤會她喜歡睇波，只好「頂硬上」陪對方觀賞歐國盃，導致「冇覺好瞓」。（《不日成婚》劇照）

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「乜咁大整蠱？」該名港女於香港討論區發文，直指近日被歐洲國家盃賽事弄得「冇覺好瞓」。她說有次曾在朋友聊天群組見到德甲球隊多蒙特，與卡通人物史努比聯乘推出的上衣相片，認為款式不錯遂轉發予男友，「話想要陪佢睇波著」，沒料自此便被對方誤會「對睇波有興趣」。

多蒙特曾與卡通人物史努比聯乘推出服裝及精品：

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樓主不想令男友失望，只好花時間陪對方睇波，惟她坦言對足球一無所知：「我連一隊足球隊10人定12人都分唔清（編按：是11人）。」她以為早前的英超賽事完結後便能重獲正常作息，卻沒想到遇上4年一度的歐洲國家盃，「我嘅惡夢又嚟」。

港女稱，男友為了她着想已編製睇波時間表，「話凌晨起身睇波可以輕鬆夠瞓」，但她仍會「睇睇下發呆，或者瞓着」。她大呻曾以「眼瞓」為由推卻男友的邀請，不過對方似乎不明白，「有無發現你身邊以為最親嘅人一啲都唔了解你呢，睇波嘅嘢，你自己同兄弟去得㗎啦，由我瞓吧！」。

港女男友已編好「睇波時間表」，但常常捱夜仍令她非常疲累。（《不日成婚》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為樓主最好還是向男友坦白，免得日後仍要不斷捱眼瞓，「出聲表達不滿啦，男人有時真係唔點就唔明」、「有時你唔講出嚟真係唔會明，兩個人係一齊就應該多溝通」、「你無坦白話佢知你無興趣睇波，梗係唔了解你，以為人哋係你肚裏面條蟲？」。

亦有網民認為樓主或可趁機了解男友愛好，更指陪男友睇波是女友的「加分位」，「反正都係要睇波，不如嘗試下了解咩係足球比賽，可能你會愛上呢」、「陪男人睇波絕世女友」、「其實睇睇下，真係好刺激㗎」。

同場加映：家長想幫3個月大男嬰報足球班

很多家長都為孩子安排多個運動興趣班，希望能強身健體，不過有港爸向1間足球學校查詢，其3個月大的兒子可否報讀該校的足球課程，引起網上嘩然，嘲諷他「未學行先學踢波」。 利物浦國際足球學院香港分會回覆《香港01》時表示，課程經過與英國國際球會方面商討，安排會以小朋友安全着想，考慮到小朋友的肌肉發展、自理能力及認知，認為小朋友於3歲起上足球班是合適的年齡，亦指場地保險覆蓋的學員年齡亦為3歲或以上。

有港爸近日向1間足球學校查詢，其3個月大的兒子可否報讀該校的足球課程，引起網上嘩然。（fb專頁「球人誌」圖片）

網民紛紛到該帖「朝聖」寸嘴留言▼▼▼

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同場加映：韓國足球聯賽不開放 球隊放公仔助興似性愛娃娃 被罰1億韓圜▼▼▼

受新冠肺炎（COVID-19）肺炎疫情影響，韓國職業足球聯賽去年由2月推遲至5月8日開季，但K1球隊「FC首爾」因比賽期間，將30個充氣娃娃放到看台上當作「球迷」，引來網民熱議，最後更被韓國足聯破紀錄地判罰1億韓圜（約62.9萬港元）。

韓國職業足球隊「FC首爾」在觀眾席上擺放30個「充氣娃娃」，結果韓國足聯被罰款1億韓圜。（路透社）

同場加映：與朋友睇波後post相竟激嬲老婆 港男要網友評論：佢係咪好小氣？▼▼▼