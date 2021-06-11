女友晚晚OT　致電稱人在公司卻傳來喘氣聲　男友質疑出軌開Po求救

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-11 08:00

維持情侶關係，最重要是互相信任！有網民在討論區上分享，指女友近期經常OT，日前與她通電話時聲稱人在公司，但樓主卻聽到背景有喘氣聲，令他懷疑女友出軌。不少網民都認為樓主「帽已戴」，但亦有人表示如果OT都要懷疑，他們的感情亦都難以繼續下去。

有網民表示與正在OT的女友通電話時，另一邊竟然傳來喘氣聲，質疑對方出軌。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，提到女友最近都說公事忙碌，令雙方見面次數減少，甚至在晚上10時打給女友，她都仍然在公司。不過樓主在對話時卻發覺電話傳來難以理解的喘氣聲，而且女友的聲音「都好唔妥」，女友最後以肚痛為由收線去洗手間。即使女友傳來與數位同事的合照，樓主仍然覺得可疑，說「我懷疑佢可能出軌」。

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樓主又質疑，女友傳來的照片不一定是當晚拍攝，內心「硬係覺得佢係一邊同人做愛一邊聽緊我電話」。不少網民都認為樓主「帽已戴」，令他擔心不已，不過亦有人表示如果只有喘氣聲應是有病或正在做普通運動，如果樓主有經驗應該要知道還會有其他聲音。網民亦指出樓主與女友間的信任問題，「其實OT都懷疑，你要諗清楚，你冇可能24小時同佢一齊」。

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