女友同好友去Staycation　男友叫Send相被批無信任：分唔分手好？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-15 17:00

女友與閏蜜Staycation，竟然變成情侶間信心危機的引爆點！有網民在討論區上分享，指女友與一班好友相約去酒店Staycation，「咁我咪叫佢Send啲相嚟睇下囉」，不料女友支吾以對，最後收到的相片更是女友之前與好友們的旅遊合照，令他不知道如何面對。

有網民分享指，女朋友早前相約好友去Staycation，但女友抵達酒店卻不願發送照片，令她懷疑女友出軌。（《信用欺詐師JP》劇照）

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樓主「的士界處男」在連登討論區上發文，指女友與好友去Staycation的時候，他曾向對方索取照片。不過女友卻不願發送照片，反斥樓主「唔信佢」。雖然最後女友有傳來照片，但樓主印象中認得該照片是女友與好友去旅行時的舊照，懷疑女友表面上是Staycation但暗地出軌，遂問網民應否分手。

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有網民認為樓主選擇分手為妙，因為「條刺已經出現晒，永遠唔會消失」，另外亦有人表示即使樓主向女友攤牌翻面，「都係你錯佢先偷食」，更指若自己女友做同樣的事「就由得佢偷食」，甚至有人「預言」樓主女友今次Staycation之後很快就會講分手。

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