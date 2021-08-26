十二星座愛情｜咁都叫暗戀？4個驚死你唔知佢鍾意咗你嘅可愛星座

有些星座，聲稱自己偷偷喜歡一個人了很久……拜託，你那叫「偷偷」嗎？



獅子座：喜歡就會忍不住靠近，眼神彷彿長在對方身上了。會組織各種活動創造在一起的機會，凡見面必然精心打扮過，如果往常是熱情的獅子那麼現在一定是熱血沸騰的了。

他能讓人明顯察覺到對喜歡的人和其他人的區別，明明還沒搞定可空氣中已滿是宣示主權的味道。總之，求偶期的他渾身都散發著「我很鍾意你，能不能談個戀愛」的氣息……

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雙子座：秘密對雙子來說是不存在的，心裡完全藏不住事兒，超想通告全世界：我的心在怦怦跳，這是愛了吧？於是很快，和意中人的對話就人盡皆知，一張截圖甩到群裡：姐妹們姐妹們/兄弟夥兄弟夥，你們快看看，那誰剛剛跟我說XX街新開的火鍋店很不錯，啥意思啊，是不是有戲？

白羊座：暗戀的過程短到可以忽略不計，慾望的火苗驅動著他要撲到對方身上生吞活剝。前一秒還在猶豫會不會人家對自己沒意思，太主動如果悲劇了多尷尬呀！下一秒就不管了，反正也想不清楚這些麻煩事，直接上，衝就對了！喜歡的東西就一定要搞到手，管對方怎麼想呢？

天秤座：高手中的高手，調教有方，總能把暗戀變成被明戀。先旁敲側擊摸清了對方的底細，投其所好但卻是恰到好處的親近。就這樣一點一點讓心上人上鉤，說不清道不明的曖昧把對方弄得心癢癢，最後來對他表白。不過在那之前，周圍人全部知道了：XX你是不是喜歡天秤呀！

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