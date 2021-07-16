十二星座愛情｜2021下半年桃花最旺星座　白羊座戀愛運好到變煩惱

經營一份感情就像減肥的過程，管住傷人的嘴，邁開行動的腿，在桃花來得時候，衝就完事了！



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水瓶座：下半年，水瓶的桃花依舊強勢，想要脫單的請自己積極一點。7月前後，部分人會收到曾放不下的那個舊愛發來示好信息，但此刻你或許早已心淡了。一些人走到了談婚論嫁的步驟，但要注意，內心的不安可能激發你做出一些破壞性行為，也容易感到失望而自我隔絕，拒絕修復的可能。

獅子座：經過了上半年的起起伏伏，有伴的獅子的感情趨於穩定，整體呈現上升勢態。沉浸在甜蜜之中，可能會確定終生，進入人生下一階段。而單身的獅子，機會也很多，多去參加聯誼、相親活動，保持開放的心態，有一份驚喜的感情會從天而降。

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摩羯／山羊座：下半年摩羯終於不再只是搞事業，發展戀情的可能性很高，可以春心萌動一番。有人將邂逅網絡一線牽的緣分，有人得從遠距離的異地戀開始，還有人或許和某位同事日久生情。有伴的摩羯，你可能正面臨著外界的誘惑和曖昧，想清楚自己要的是什麼，別過火了！

白羊座：感情運太好，有時也不免是一種煩惱，白羊，你能把握住嗎？沉溺於戀愛的，別忘了在事業上多用點心。而單身的白羊，相繼而來的愛慕者可能讓你自信心爆棚，但對待感情應寧缺毋濫，別一不小心踩翻了船喲！

處女座：接下來的半年裡，單身處女座們身邊其實不乏適宜的對象，只是你有些過分謹慎了。總是想太多，還沒開始就操心起將來的細枝末節，徒增煩惱。習慣給自己潑冷水，讓原本有戲的交往變成打水漂。而有伴的處女座們，感情卻有回溫的跡象，原本的平淡中又有了一絲激情，讓你難以割捨。

至於沒上榜的星座們，還不趕緊去賺錢！

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