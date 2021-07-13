十二星座性格｜對自己要求最高嘅星座女　愛偷懶人馬原來暗中努力

這幾大星座女啊，那真的是每天都在用女團軍訓的標準要求自己。她早上起來量體重、照鏡子的時候，但凡自己的容貌體態上有一絲不完美，她就不會快樂……



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雙魚女：雙魚女不僅在打扮自己的這件事情上，精緻得像個民國時代講究又優雅的千金大小姐。本來她血液裡流淌的爛漫就讓ta的女人味很重，加上自己對任何美的東西都沒有抵抗力，看見好看的寵物都會變得更加溫柔，所以總是會願意花很多的時間去精緻自己的容顏，控制自己的體重。她每天都在提醒自己，長得美的女孩子有糖吃。

天秤女：要說對美的研究，天秤女當仁不讓。她總是給人一種不看臉但整體無敵好評的魔力。因為她超級注重品味，不管是妝容、配飾、Look還是獨特感，這些細節都會被她嚴格的考慮到。即使她謙虛：哎呀隨便穿的，舒服就好，但你也別信，她不可能讓自己邋裡邋遢出門見人。只要沒有得到誇獎，她就會心裡暗暗焦慮：我今天不美嗎？

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射手／人馬女：不要被射手座討厭麻煩的性格騙了，下意識覺得她在自我容貌這件事情上也隨意且無所謂別人的眼光？不！恰恰相反！她偷懶的準則是：一切用最好的！既然要熬最貴的夜追劇、開黑，那自己的臉就要用最貴的護膚品保養。反正那些什麼成分、功效她不管，最貴的就是最好的！不得不說，配上那快樂的心態，她總是讓人感覺很年輕。

雙子女：雙子女那蹦躂的性格讓她在美貌上，在意的細節沒有那麼多。但她也名列女團之列主要是因為，她日常用公眾人物的標準刻畫著自己。比如戀愛能不公開的時候，基本不髮圈秀恩愛（分開了要刪麻煩）；總是涉獵很多冷門知識，因為為人的幽默感需要更為內核的精神屬性（得有不一樣的文案發朋友圈才行）。很好，這有趣的靈魂都能組出一個粉絲團為ta打call，送ta出道了。

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