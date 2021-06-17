手機突現Airtag提示　港女懷疑私家車被裝追蹤器　蘋果教5步應對

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-17 13:43

蘋果今年推出AirTag物品追蹤器，旋即成為不少「大頭蝦」果迷的必備產品，不過其潛在的私隱安全問題亦引起一眾用家關注。有港女昨日發文分享親身經歷，稱日前（15日）手機突顯示通知，指其身邊物品附有1個不屬於她的AirTag。她以響聲功能查找位置後，懷疑AirTag疑藏於其座駕車尾，但無從得知AirTag的物主及實際位置。 事主擔心自己被陌生人追蹤，隨即到蘋果專門店查詢，惟職員表示如未能找出涉事AirTag，便無法強制終止其定位功能，而當她使用發聲功能找尋AirTag位置時，物主亦會收到通知。她其後再次仔細尋找座駕，甚至到車房尋求協助，最終仍未能找到AirTag，但發現座駕車頭有明顯被撬的痕跡，故她懷疑物主得知事敗後取走AirTag。她直言是次經歷令她感困擾，「行步路都要擔驚受怕望前望後」，提醒網民要留意相關私隱問題。蘋果回應《香港01》查詢時表示，AirTag 的設計以私隱為核心，亦旨在防止擅自追蹤的情況，另官方網站有提供相關資訊。

有港女分享疑遭人利用AirTag追蹤的經歷，直言事件令她擔驚受怕，對產品的潛在私隱問題感擔憂。（資料圖片）

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該港女昨晚於個人facebook發文疑被人利用AirTag追蹤的經歷，短短1晚已獲逾2500次轉發。她指周二（15日）中午時分，手機突然顯示「安全提示」，指有1個AirTag已在其身邊一段時間，而AirTag的物主能得知她的行蹤。起初她以為手機錯誤連接到他人的AirTag，上網搜尋資料後才感可疑，遂以AirTag發聲功能嘗試找尋位置，結果於座駕的車尾附近聽到「咇咇咇」聲響，「車上面嘅人全部都覺得好驚訝同覺得成件事好恐怖」。

她與同行友人即時前往蘋果專門店向職員查詢，表示對方得知相關情況後，「表情係完全充滿着驚慌，就即刻叫個高級少少嘅人員來解答」。職員其後告知，若她收到手機通知，代表該AirTag「唔會係喺我架車上面一個短嘅時間」，惟難以確認實質時間。

同時AirTag電量最長壽命可長達1年，除非能找出AirTag並移除電池，否則無法終止AirTag的定位功能，其行蹤資料會全部傳送予物主，而且，換言之「只要呢一年來我都搵唔到呢粒嘢，佢都一直可以跟蹤到我」。

事主於座駕發現陌生AirTag的資訊，惟一直未能找出AirTag，向蘋果職員查詢後才得知只有找到產品才能終止定位功能。（Apple官方圖片）

於是事主嘗試於座駕找出AirTag，「因為位置問題，架車唔落去車房上架升高真係好難搵到」，她遂將座駕以「車尾向出」的方向泊於停車場，以便閉路電視拍攝情況，並決定翌日早上向車房求助。可是即使車房職員升起車身尋找，最終仍未能找到AirTag，「因為其實好明確地，對方應該係知道咗我哋已經知道佢放粒嘢喺我車到跟蹤我」，不過車房師傅則發現事主車頭「有個位置明顯俾人哋夾硬用一字批撬開過」。

事主表示，相信涉事AirTag已不在座駕內，但「其實呢粒嘢喺車上面我真係唔知跟咗幾耐，同物主嘅意圖，佢係針對住我架車定係對住我個人，我哋都完全唔知道」。她直指事件令她感到非常困擾，𠵱家行步路都要擔驚受怕望前望後，真心唔知Apple出呢粒嘢嘅用意係為咗啲乜。如果你嘅反追蹤功能係咁廢，真係唔知有幾多好似我咁嘅受害者咁無助」。

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她又認為，現時未能找到涉事AirTag，即使報警亦不會有太大作用，「我好相信佢哋只會幫我備案，佢哋做唔到啲咩」，只能拜託附近街坊幫助留意有否可疑人士曾靠近其座駕，「亦只有自己盡辦法搵個物主出嚟」。

《香港01》就事件向蘋果查詢，發言人回覆指，AirTag的設計以私隱為核心，亦旨在防止擅自追蹤的情況。公司官方網站亦有提供有關「發現 AirTag 或收到有 AirTag 隨你移動的提示時應怎樣做」情況的資訊供用戶參考。

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