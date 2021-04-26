MacBook Pro 13拔叉電線休眠突冒煙爆炸　蘋果冷淡回應用家怒爆料

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-26 10:31

一台Apple MacBook Pro 13在拔掉叉電線休眠狀態下仍突然冒煙爆炸，嚇壞果粉機主，但最讓他生氣的卻是蘋果處理此事的惡劣態度，讓他怒而公開此事：「電腦爆炸了！爆炸到今天快半個月，這半個月以來，蘋果的處理態度跟誠意真的沒法接受，也非常拖延且推託。」

文：陳孟琪（發表於爆料公社）

我在2019年10月2日從StudioA的校園門市台北大學StraightA購入一台MacBookPro13 有touch Bar（型號：A2159)。

事情發生在2021/4/11白天，當時我使用電腦約2小時後，將使用原廠充電器與線移除後，大概再持續使用3-5分鐘，便將電腦蓋下休眠。上完廁所兩分鐘回來收拾電腦，將電腦拿起時，突然聽見電腦發出金屬爆裂聲音，有如小鞭炮一樣的聲響，然後機器四周開始冒出大量白煙，瞬間非常燙手，隨即將電腦放置地上。濃濃白煙大到幾乎已經看不見電腦，還伴隨爆炸聲響，且有金屬燃燒惡臭。

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一直對蘋果產品非常有信心，也是死忠的蘋果迷，但是對於蘋果處理案件態度實在太不能苟同了！然而蘋果至今仍在拖延處理，台灣區明明也有公司、有技術人員、有主管，但至今仍未有任何人與我們聯繫，僅透過全球客服郵件以及電話處理，每次的答案都是他們只是轉達沒有權限，需要再次等候……跟進……那為何不派有權限的直接聯絡？這樣一來一往損失的是我們吧？是想用拖延戰術降低客戶耐心減少談判籌碼？

一間全球知名大型電腦公司面對產品爆炸的危機處理與積極度，真是需要加強，也麻煩各位若有類似處理經驗的可以多多分享！

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