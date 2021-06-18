食自助餐吃剩要求打包遭拒　夫婦大鬧侍應：浪費食物了知不知道

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-18 18:00

自助餐要在限時內任食，不少人都會吃到盡捧腹而回，不過浙江有男客人在1間牛扒自助餐廳用餐時，欲將吃剩的食物打包帶走，隨即被侍應阻止，結果雙方發生衝突，客人妻子在旁邊一句怒喊「你有毛病啊，浪費食物了知不知道」，引來其他顧客圍觀。

浙江有男客人在1間牛扒自助餐廳用餐時，欲將吃剩的食物打包帶走，隨即被侍應阻止，結果雙方發生衝突。（影片截圖）

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內地網絡近日流傳1條影片，片段於浙江紹興1間自助餐廳內拍攝，當時有1對夫婦帶孩子到餐廳吃飯，用餐後桌子還剩下一些飯菜，兩人欲將其打包回家，惟此舉被店員發現後即時阻止，雙方因而爭執。從影片可見，男客人情緒激動，即使店員耐心安撫都不領情，不但一把推開對方的手，又大聲吵了起來。而同行女士見狀，不耐煩地對男子說「沒完沒了了是不是？」，但對方已一發不可收拾，沒有因此收斂，而是繼續和店員爭吵。

男客人稱，自己剛剛都在陪孩子，沒有吃牛扒，「我在這裏打包有問題嗎？」而同行女子則拿出手機，似乎想打電話投訴，店員向女子勸說，但她大聲喊道「什麼叫沒必要」，連附近食客都在圍觀。經過一輪爭吵後，男子發難表示，「我不吃了，你不要打包了，我的那些東西全部倒掉」，但女子卻立即上前阻止，喝斥道「你有毛病啊，浪費食物了知不知道？我們打包本來就是不想浪費食物」。

影片引起網上熱議，網民的看法不一，有人認為自助餐不准打包是基本常識，如果讓客人又吃又帶走，餐廳或會蝕錢，「個個都說不想浪費就打包，餐廳都做不下去」，因此客人應自律「食多少拿多少」。不過另有網民認為，客人不想浪費而打包並沒有做錯，餐廳看到顧客吃剩東西也會直接倒掉，「顧客付費了拿走屬於自己吃剩下的食物，我覺得沒有錯」。

同場加映：大食女143蚊自助餐鯨吞過百隻鮑魚 老闆不滿拍片公審反被轟

自助餐不時都引起餐廳與客人之間的爭拗，河北1名女子早前到自助餐廳用餐時，卻因吃得太多鮑魚，遭老闆拍片批鬥，引起網民熱議，不少人都認為老闆行為小氣，直言「玩不起就別開自助」。

河北1名女子日前到秦皇島的一間自助餐廳用餐，她幾乎沒點其他餐點，只點了過百隻鮑魚，因而惹來老闆不滿。（影片截圖）

老闆拍片揶揄大食女全過程▼▼▼

有得食就唔好嘥？早前台灣一個綜藝節目就爆出自助餐的黑暗內幕，用餐時必要注意的4大中伏位，教大家如何拆解▼▼▼

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雖然疫情開始緩和，但千萬千萬千萬不要鬆懈！日本放送協會（NHK）曾與傳染病專家合作實驗，測試病毒在自助餐中的傳染力，結果相當驚人，原來短短30分鐘，已可以令10名參加者全部染上病毒，但有一招可減少傳播機會▼▼▼

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