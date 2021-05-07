內地女信抖音片洗衣機洗10斤小龍蝦　結果變蝦碎　網民擔心呢樣嘢

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-07 13:30

不少內地人愛吃小龍蝦，但網上流傳的清洗教學片絕不能盡信！微博日前獨瘋傳影片，顯示有人將大量小龍蝦倒入洗衣機清洗，事件其實發生於貴州，當地1名女子買了10斤小龍蝦給孩子吃，因為懶得慢慢清洗，竟相信了抖音的教學片，將龍蝦放入洗衣機洗，結果開蓋全部變成蝦碎。網民大呼小龍蝦死得不安祥之餘，洗衣機可能會殘留嚴重腥味。內地曾爆出有民眾因進食小龍蝦後出現「橫紋肌溶解症」，本港衛生中心曾提供食用小龍蝦的食安建議。

貴州1名女子將10斤小龍蝦倒入洗衣機清洗。（微博影片截圖）

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網傳影片發生於4月30日，貴州遵義周姓女子因為孩子考試成績好，特意花了250人民幣買來10斤小龍蝦，因為購買時已經有點晚，而且份量多很難逐隻洗，老闆娘推薦她可以用洗衣機洗，而且她之前在抖音看國洗衣機洗小龍蝦的教學片，便決定實測一下。

周女用家裏的洗衣機洗了20分鐘，在即將脫水的時間馬上關掉洗衣機，待水排出來後以為已經洗乾淨小龍蝦，結果打開洗衣機蓋發現全部小龍蝦已經被攪成碎渣。她日前接受內媒訪問，自嘲笑是「視頻敢說，自己敢做，傻傻的感覺」，中伏後明白網上的教學短片不可靠。當日她還是出門再買10斤小龍蝦，回家後逐一手洗，並勸告大家看完那些抖音影片後別上當。

網民看片後大嘆小龍蝦死得冤枉，而且最大問題是周女用平日洗衣物的洗衣機洗小龍蝦，除有機會弄壞洗衣機，還可能令內膽留下揮之不去的腥臭味。

網民看片後大嘆小龍蝦死得冤枉，而且最大問題是周女用平日洗衣物的洗衣機洗小龍蝦，除有機會弄壞洗衣機，還可能令內膽瓦留揮之不去的腥臭味。

網民點睇：

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小龍蝦食安小資料：

內地過去曾驗出小龍蝦體內有重金屬，更有個案指有人進食小龍蝦後患上「哈夫病」，出現橫紋肌溶解症。香港2016年曾公布調查2宗懷疑食物中毒個案，2名患者分別曾進食購自深圳的熟小龍蝦，出現雙腳肌肉劇痛症狀。

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資料來源：食物安全中心

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