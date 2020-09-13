好媽媽狂吃隔夜菜患大腸癌　醫生指一類菜最危險　火鍋都有地雷位

【大腸癌 / 隔夜菜】疫情下很多人都會帶飯上班，避免外出用餐，但原來狂吃「隔夜菜」有致癌危機！台灣近日一個電視節目上，醫生分享有名中年婦女罹患大腸癌病例，指她習慣將剩菜隔夜才吃掉，後來出現糞便見血，經檢查發現是大腸癌2期，醫生又提醒除了隔夜菜，火鍋湯底都是另一個致癌殺手！

長期吃「隔夜菜」有致癌風險。（GettyImages/示意圖）

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腎臟科醫生洪永祥在節目《媽媽好神之俗女家務事》上，指曾有位中年發福的媽媽來就醫，她有3名就讀中學的孩子，正處於發育階段，食量很大，因而怕孩子們吃不夠，就會煮得比較多，最後剩下一堆菜。可是該媽媽怕浪費，常將剩菜放進雪櫃，隔天再翻熱食用，即使醫生早已勸她要忍痛丟掉，但還是捨不得。

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洪永祥指，3個月後該患者再度求醫，指自己出現血便症狀，做了大腸鏡檢查後發現竟是大腸癌2期，幸好及早發現，做手術後就沒問題。醫生解釋，隔夜菜尤其是「深綠色」的葉菜類，例如菠菜、芹菜和小白菜等，其中的硝酸鹽經細菌分解成「亞硝酸鹽」，8小時以內亞硝酸鹽的濃度會變到很高，吃進肚子內，與含氨食物結合就會變成「亞硝胺」，對胃癌、食道癌和大腸癌來說是很強的致癌因子。

火鍋湯底也是致癌「危險品」，只要在煲內煮超過30分鐘後，亞硝酸濃度就會上升。（GettyImages/示意圖）

除了隔夜菜，洪永祥警告「火鍋湯底」也是危險食品，不管是海鮮鍋或昆布鍋等，只要在煲內煮超過30分鐘後，亞硝酸濃度就會上升，若搭配含氨的蛋白質東西一起吃，就會變成亞硝胺，因此如果喜歡喝湯的人，需要把握30分鐘內去喝湯，其餘時間只吃火鍋料會比較好。

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在台灣，大腸癌患者人數連續12年位居10大癌症之首，平均37分鐘就有1人患大腸癌，肝膽腸胃科醫生張振榕曾在節目《醫師好辣》中教授「癌症指數」，其中最令人關注的是食過量紅肉的問題，又稱每日多吃100克紅肉，得大腸癌的機會就會提高12%。