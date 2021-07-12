【台灣鬼故】在森林千萬別喊朋友全名　女老師回校即遇極恐怖怪事

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-07-12 21:30

第一次分享靈異經驗 ，我是一個體質有點敏感的人，雖然看不到，但到特殊的地方或場合我會起雞皮疙瘩，以下是我的特殊經驗。

文：侯惠珍（發表於靈異公社）

前年的某一天我和朋友們到某個森林去玩，那個森林曾是某個偶像劇主要的拍攝場景，很多遊客都去朝聖，那一天我們跟其他人一樣開啟拍照模式，過程中我們都乖乖的拍照沒有說什麼話。

直到我們拍到閉園要離開森林前，我朋友很大聲的叫我的全名：「xxx，走啦！」 我整個大傻眼，你為什麼要在森林裡大叫我的全名啦！我瞬間起雞皮疙瘩不舒服，心裡不敢有什麼想法，只想快點離開。到了隔天……

點圖閱讀侯惠珍分享的恐怖經歷全文▼▼▼

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事後我思考過，是否跟上週我朋友在森林裡大叫我的名字有關呢？ 至今還是不得而知……

後來過了很久，我在校外遇到了一個該園的畢業小女生，在閒聊過程中，她跟我說：「老師，其實我一直不敢在一樓上廁所上很久。」我：「為什麼呢？」小女生：「因為……有一個小男生一直蹲在洗手台旁邊哭……」

事後得知那位小女生看得到，所幸的是我已離開這個工作場所了！

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