Carousell放售物品需要商業登記？　稅局：按6件事查有否遵守條例

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-19 12:00

網上商店需要商業登記，但在網上拍賣平台放售物品都要付登記費？日前有港媽在網上發文，指12歲女兒突然收到稅務局信件，要求她補交過去3年在Carousell上買賣戶口的商業登記費，共8250港元，但實際上女兒在該平台的交收只有十幾宗。事件引起網民極度關注，很多人都表示自己經常會將二手物品放上網買，擔心不小心墮入法網。 究竟網上買賣是否必須辦理商業登記？稅務局回覆《香港01》表示，當局會按買賣活動的6件事，查核網上買賣有否遵行《商業登記條例》的規定。

港媽發文指12歲女兒在網上拍賣平台Carousell上買賣物品，因而收到稅局信件指要求她作商業登記。（Carousell網站截圖）

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該港媽表示，其女兒於2019年開設Carousell戶口買賣物品，主要出售公仔、小說、文具及漫畫等，商品狀況有全新亦有二手，但3年間買賣宗數不超過10單。惟近日收到稅務局信件及電郵，指需要就其戶口補交過去3年的商業登記費，每年費用為2750元，即共8250元。

港媽表示，一度以為信件是騙案，但後來確認信件屬實。（親子王國討論區圖片）

很多人都試過網上買賣，事件因而引起大眾相當關注，擔心自己在拍賣平台放售家中的二手物品，都會被當成經營業務，被追討商業登記費。稅務局發言人回覆《香港01》查詢時指，基於《商業登記條例》第四條的公事保密規定，當局不能透露個別個案的資料，亦不能評論個別個案，不過一般而言，不論業務以何種形式運作，為了圖利從事的生意，都必須根據《商業登記條例》辦理商業登記。

須辦理商業登記的「業務」▼▼▼

至於二手拍賣網及社交平台買賣貨品是否須辦理商業登記，發言人表示則要視乎有關活動是否在香港進行，並屬於上述提及的「業務」，而稅局設有機制查核實體業務及網上業務，有否遵行《商業登記條例》的規定。

就網上買賣活動而言，稅務局會了解以下6件事，查核是否有遵行該規定▼▼▼

稅務局提醒市民，任何人士如沒有按規定就其在香港經營的業務申請商業登記，即屬違法，最高可被處罰款5,000元及監禁一年。

《香港01》記者曾就事件向陸偉雄大律師查詢，他表示買賣行為是否需要作商業登記視乎4個因素，第1是有沒有營運生意的意圖；第2是有沒有獲取利潤，這兩者要同時考慮。如果上述2者都成立，就要視乎行為是持久性還是單一行動，因為生意有持續經營（Going Concern）並非只是單一買賣，最後就是行為持續時間有多久。他指如果符合上述4個因素，即使當事人不認為自己在做生意，稅局亦都已經視為做生意。

更詳盡解答：Carousell用家注意！12歲女遭稅局追商業登記費$8250 律師咁解釋

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港女賣二手名牌波鞋 穿3年有迹開價$1500 網民：貼錢都要考慮

不少人對「着人舊鞋」都有避忌，如果鞋子已經殘得發黃更是難以接受。有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污漬的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新。

網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污漬的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

另外，該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。