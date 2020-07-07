二手電子琴贈女街坊　4分鐘後轉售收買佬　將軍澳好心男嬲到震

「斷捨離」成為近年潮流，不少人都愛收拾家中較少使用的物件，免費轉贈予有需要人士，環保之餘又幫到人。早前將軍澳有好心男轉贈了一部電子琴予女街坊，沒料交收後僅4分鐘，對方竟已將琴將售予「收買佬」，令他非常憤怒。事後女街坊解釋因沒預計琴的大小，一時情急便轉售了電子琴，強調並非有心「搵著數」，事件引來網民熱議。

有網民好心轉贈二手電子琴予街坊，沒料對方以「屋企放唔落」為由轉售予收買佬，引來網民熱議。（示意圖，資料圖片）

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該名不忿的男網民前日（5日）於facebook群組「將軍澳主場」發文，稱早前在群組內出Po，免費送出一部二手電子琴，後來與最先留言的女街坊相約於區內交收。

前日下午3時許，雙方成功交收，女街坊更禮貌地發訊息感謝樓主。然而完成交收後僅4分鐘，樓主看到一名「收買佬」拿着電子琴，遂即向女街坊查詢：「你唔會賣咗（電子琴）出去嘛？見到有個男人拎住我部琴走。」

沒想到女街坊直認不諱，解釋稱：「我冇想過（電子琴）咁大，原本諗過屋企放唔落，佢（收賣佬）問我可不可以賣畀佢，對不起。」樓主聞言大怒，即回覆指「如果係咁我送畀第二個啦」，他事後又將對話截圖上載至同一群組，直言：「如果我想要錢就自己賣啦，諗住好心送畀有需要嘅人，結果畀我睇到自己部琴畀收買佬拖住行，嗰刻真係嬲到震」。

涉事女街坊事後曾現身回應，稱已向樓主道歉及商討解決方法，又強調自己「沒存心呃人」。（示意圖，資料圖片）

涉事女街坊事後現身回應，稱已向樓主道歉及商討解決方法，又強調自己「沒存心呃人」，事發時「只是太大部琴我預計唔到，然後推推下個收買大叔追住我，咁我一時諗錯咗就賣咗畀佢。」，她又指願意捐出轉售電子琴所得的50元，惟沒獲樓主回應，而樓主則表示「鬧都冇用，佢都道歉咗就算啦」。

事件引來網民熱議，不少人狠批涉事女街坊利用他人善心，質疑她數分鐘內便成功轉售屬早有預謀，「做人不要這樣吧，你唔夠位咪送返出去囉」、「唔啱用就好心唔好要啦。點解要將人哋送你嘅嘢即時賣畀人？咁cheap嘅」。

亦有人直斥女街坊的行為破壞鄰里之間的信任，「你完全破壞咗人與人間嘅信任，只會令人心灰意冷唔想再free嘢出去」。不過也有網民認為，物主轉贈物品後難以控制他人做法，只能當作「唔好彩」。

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有網民在家斷捨離時找到口罩，十分驚喜。(FB「斷捨離極簡主義的生活分享」)

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