單身男fb求租套房　高顏值自拍照惹哄動　女網民：現在買樓租給你

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-20 18:00

不少人在應徵工作時都會附上個人照片，希望留下好印象，但找屋租住都要放上自拍照，又是什麼心態？台灣1名男網民在社交平台發帖，指自己正在台北找尋1間獨立套房租住，並列出要求，希望能盡快入住。帖文隨即惹起網民哄動，因他附上1張帥氣自拍照，引來大量網民留言問「缺女友嗎？」、「我家還有位可以住」，又笑言這是「找房子的教學示範」。

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該男網民在facebook群組「台北租屋新北租屋」發「求租文」，指自己將會來台北1間內科上市公司上班，正尋找1間獨立套房，並希望在7月1日前入住。他在帖文中「曬冷」交代自己的背景及租屋條件，包括單身、家庭單純、無不良嗜好等，又開出預算為1.4萬新台幣（約3909港元），房間要有窗戶，但列明舊房子、凶宅及地下室則不適合。

樓主還毫不吝嗇地附上其自拍照，只見穿西裝的他文質彬彬，一手摸着領軚，屬白淨書生型，又高又直的鼻子和薄薄的嘴唇，還配上一雙迷魂電眼，讓姊姊妹妹們都暈船了。

帖文一出隨引起哄動，吸引近9000名網民朝聖，「求租房文」瞬間變成徵友現場，還勾出一眾「善心女房東」爭相留言，「我現在就去買房子租給你」、「我給你14000來住我家」，有人更笑言「以前總認為帥不能當飯吃，現在才知道原來帥不止可以有飯吃還能有房住」、「沒想到一張照片，為疫情急凍而冷淡的房市增溫不少」。

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帖文爆紅後，樓主在個人fb回應，稱本來初衷只想「形象好比較好租」，沒想到放照片後令大家都錯重點了，並直接放上Instagram帳戶讓網友們追蹤，「偶爾跟朋友直播聽聽歌聊聊天，疫情期間陪大家解悶」，目前已有2000人追蹤，但暫時只得4個帖文。

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