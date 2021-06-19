玩水變玩屎水？河南暴雨水浸學生打水戰　校方緊急通知原來有屎！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-19 22:04

河南日前發生1宗特別「事故」，一班大學生趁暴雨水浸在校園內打水戰，但水裏竟然是「有料」，玩水變成玩屎水！內媒報道河南某間高校因暴雨積水嚴重，但不少學生未有留在屋內，反而是趁機落樓大玩打水戰，網傳的影片更看到學生們玩得十分盡興，互相潑水之餘，甚至整個人跌入水裏。不過，當晚校方發出的緊急通知，卻令有份「參戰」的學生十分崩潰，因校方要求所有玩水的學生洗腳，原因是暴雨令化糞池倒灌溢出，換言之水裏有糞便。這班大學生其後被網民瘋狂恥笑，「沖腳事小，誰潑臉上不小心喝了幾口則事大」。

河南有高校因暴雨積水嚴重，有學生興起打水戰，未料是場「悲劇」。（微博影片截圖）

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河南多地近日下起暴雨，降雨量之大令地面積水嚴重，但暴雨下並非所有人都入屋躲避，尤其是好動又貪玩的大學生，無懼暴下想瘋狂玩一回。內媒報道，河南省駐馬店市某高校因為暴雨造嚴重積水，看上去就像水浸一樣，但一班學生在積水區域玩得不亦樂乎，還一起玩打水戰，彼此間潑來潑去，未料這樣一潑原來是場「悲劇」。

網傳影片所見，打水戰的學生有男有女，全都穿短袖上衣和短褲玩耍，他們俯身不停將水潑向對面，過程中不知喝了多少口，有學生甚至失足整個人跌入水中，暴雨積水看起來已經很髒。有些學生未有參戰，只是在積水上閒逛，可能當時仍下雨，有些學生是在撐傘散步。

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不過，該校學生晚上接到校方緊急通知，要求有去玩水的同學馬上到宿舍洗腳，因為化糞池溢出來了。有學生在班級群組發通知，「同學回寢室後請第一時間沖腳」，因為學校南區都積水了，令化糞池溢出，「水裏有糞便」，即是學生剛剛玩的其實是糞水。

網民點睇：

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有網民爆出涉事學校是河南黃淮學院，是駐馬店市1間普通本科大學。雖然玩水學生被人取笑，但也有留言安慰稱化糞池為免氣體無法排出，本來就不會完全密封，而且下暴雨時化糞池出現泄漏也是常見的事，影片所見學校積水這麼多，相信把糞便稀釋了，「其實不會有多髒」。

（綜合）

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