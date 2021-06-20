父親節｜港爸直言想留家休息　老婆黑面後通知行程　結果慘過返工

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-20 11:51

今天（6月20日）為父親節，相信不少父母早已計劃好行程，但1名港爸昨（19日）發文分享，指妻子早前問他想怎樣慶祝父親節，他老實回應希望當天能留在家「真放假」，不用幫忙照顧小朋友，未料妻子全日都沒有再理會他，最後更決定舉家到迪士尼樂園遊玩，令樓主哭笑不得。

有港爸向妻子表示，父親節當天不用特別慶祝，只想留家好好休息，未料引來妻子「黑面」回應。（電影《超人特工隊2》劇照）

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該名港爸在facebook群組「將軍澳主場」發文，表示妻子近日問他想如何慶祝父親節，「我話平時湊2隻化骨龍已好辛苦，如果真係慶祝我，就free我1日，留在家咩都唔使我做」，怎料妻子聽後生悶氣，更一整天都對他不瞅不睬，並獨自決定了星期日到迪士尼樂園遊玩。

妻子最後更決定全家於父親節當天到迪士尼樂園遊玩。（資料圖片）

帖文吸引大批網民爆笑回應，也引來一眾港爸共鳴，紛紛大嘆樓主的遭遇簡直「慘絕人寰」，認為帶小朋友去迪士尼猶如「懲罰」，指「香港身為爸爸嘅男人應該明白你呢刻嘅感受」、「去迪士尼仲慘過去返工」、「父親節的全寫是父親勞動節」。不過，也有部份網民認為樓主不應將照顧小孩的責任，突然全交付妻子，理解其妻子發怒的原因，反問道「母親節、佢生日，你有冇放佢大假啊？」。

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（facebook群組「將軍澳主場」）

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