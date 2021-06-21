美4歲女失禁遭狠母罰企3天　乏力倒地撞頭亡　13歲長女被迫助埋屍

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-21 08:00

美國北卡羅來納州去年發生恐佈虐兒命案，近日當地傳媒再揭露案中細節，涉事31歲母親的狠毒無情舉動引來網民一致炮轟。根據警方搜查令內容，慘死的4歲女童於去年8月因出現失禁，被媽媽強逼連續罰站3天，不得休息，她終無力站立跌倒，頭部着地撞傷不治。狠母隨即將女兒屍體放進垃圾袋，然後置於車尾箱5天，直至發臭後才打算埋屍，更強迫13歲長女幫忙搬運屍體。案件於今年5月才被揭發，警方將涉事母親拘捕，她正被控謀殺和虐待兒童罪。

4歲女童於去年8月因失禁而遭母親罰站3天，終體力不支倒地撞傷頭部並不治，事件隱瞞至今年5月才被揭發。（網上圖片）

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據報案發於去年8月，31歲母親班尼特（Malikah Bennett）因不滿4歲女兒米蓋利克（Miegellic）失禁弄濕褲子，要求她在洗衣房罰企3天，不准坐下休息或離開半步，米蓋利克最終全身乏力，向後倒下撞傷了頭部昏迷。班尼特曾試圖以心肺復蘇施救但不果，米蓋利克返魂乏術。

班尼特後來將女兒的屍體放進垃圾袋，置於SUV的車尾箱，就這樣過了5天，直至車尾箱開始傳出臭味，班尼特才開車去買鏟子，並在後院挖洞，期間要13歲長女搬着妹妹的屍體，並放到挖好的洞內，母女再一同埋葬米蓋利克。

4歲的米蓋利克死亡後，其母將她的屍體放進垃圾袋，再放在車尾箱，後來埋葬在家中後院。（網上圖片）

事至今年5月21日，當地兒童保護組織的職員探訪班尼特家後，對於米蓋利克的去向存疑而報案，警方搜查後終在後院發現女童的遺體，案件才得以揭發，而班尼特則涉嫌殺害女兒被捕。

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