叫狗狗「be brave」逼跳梳化、用襪套口鼻　夫婦被指虐狗串爆回應

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-16 12:00

養寵物除了要負一輩子的責任，正確的養育態度也非常重要。有網民於討論區貼出1對年輕夫婦與2隻寵物狗的互動，質疑2人以襪子套上狗狗的口鼻，又將貴婦狗放到梳化上要求牠跳下的行為有虐待之嫌。片中女子事後於個人社交帳戶回應，指與丈夫沒有虐待動物的心態，但曾串爆回覆明言要報警的網民稱：「唔好令我失望，不然你就是垃圾。」

有網民貼出1對年輕夫婦與2隻寵物狗的互動，質疑2人行為有虐待之嫌。涉事夫婦事後回應，強調「心態絕對唔係虐待動物」。（連登討論區片段截圖）

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連登網民「瘋狂食野」凌晨發文，貼出1名港女的Instagram限時動態截圖，質疑對方不當飼養2隻寵物狗，包括曾以襪子套上狗狗的口鼻，又將體形細小的貴婦狗放到梳化頂，以手推牠令牠跳到座位上。樓主指，涉事夫婦不只飼養2隻狗，家中亦養了貓隻，直言早前曾發訊息給予建議，「但佢已讀不回，亦無任何改善，好擔心啲小動物俾佢哋玩死，唔知可以點」。

樓主上載的片段可見，1名男子先將襪子套上啡色貴婦狗的頭部，再試圖將另1襪子套上淺棕色大狗的嘴上。貴婦狗不斷擺動頭部，嘗試甩出襪子但不果，而大狗被套上襪子後則即時以手拉開。男子其後將被襪子套頭的貴婦狗抱起向鏡頭展示，「你睇下佢個樣」，其後又將牠放到地上，觀看牠的反應；短片長約1分鐘，大部份時間貴婦狗也被襪子套頭。

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另一短片則見到，男子將貴婦狗抱到梳化頂，要求小狗跳到梳化座位上，其間女子曾稱「come on」及「be brave」鼓勵。女子之後指「佢（貴婦狗）突然又唔記得咗點跳」，遂以手推向貴婦狗的臀部，令其跌到座位上。男子見狀亦撫摸小狗作鼓勵，並將牠再次放到梳化頂，女子亦興奮稱「again again」要求貴婦狗再次跳下。

不少網民也對片段感到嘩然，指片中貴婦狗站在梳化上已感到害怕，質疑夫婦為何要逼牠跳下，甚至直斥2人行為屬虐待，「明明隻bb poodle 喺咁高好驚，係咁逼佢跳做乜」、「係咪黐線㗎？養狗當玩具嚟玩，根本就係虐待動物」、「點解可以咁樣拎隻寵物嚟玩，佢唔拎膠袋笠住自己個頭？」。

事後涉事港女於IG回應，稱「或者係我哋做得唔好，但係我想講我肯定我同老公嘅心態絕對唔係虐待動物」。她為事件致歉，表示如果自己存心虐待動物，「會唔會特登拍片擺上story畀人公審呢？」她又指日後會聽取大家意見，強調「屋企嘅動物都好平安同健康」。

不過當網民表示要就事件報警時，港女則串爆指「我等你，唔好令我失望，不然你就是垃圾」，又稱回覆留言是基於禮貌，「有咁多人關心我哋，而且非親非故，我又唔係啲咩公眾人物都能夠被關心，我認為禮貌上都要回覆關心我哋嘅人，並不是因為驚你報警」。

同場加映：不少連登巴絲打也是愛毛孩之人，有連登巴打早前發文，指凌晨下班回家時，被1隻大型唐狗「跟住行」逾1小時，當他坐下時，狗狗也懂性地跟住趴下休息。樓主擔心狗狗走失，一直在旁陪伴並代為聯絡義工，至半夜更帶同狗狗到診所檢查晶片，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家，好人好事獲一眾網民大讚。

樓主聯絡了狗義工，並拍照顯示他以狗帶帶同唐狗乘車前往大埔的獸醫診所檢查晶片。（連登討論區圖片）

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有連登女曾發文分享領養松鼠狗的經歷，表示為了照顧1隻激似狐狸的狗狗，近兩年來她改變了不少生活習慣，例如少了約會朋友，但仍感到十分值得，直言「狐狸」已變回喜歡扮可愛的狗，更感激愛犬領養了自己，「令我人生重回正軌」。帖文感動不少網民，大讚樓主對狗狗照顧有嘉，人狗一同成長是最好結局。

連登絲打「基路基路仔」分享領養「似狗嘅狐狸」的窩心經歷，形容養狗後「人生重回正軌」。（連登討論區圖片）

經過兩年相處，樓主說養寵物後最大的改變，是每日放工也會歸心似箭，「人哋話多謝你領養咗佢，但我要多謝你領養咗我」。（連登討論區圖片）

怒！狗狗遭綁氣球升空嚇到狂吠 網紅玩出火被炮轟 道歉竟這樣說

為吸引眼球就能以毛孩的安全冒險？擁有逾400萬粉絲的印度YouTuber夏爾馬（Gaurav Sharma）涉嫌虐畜，被網民狂轟無道德。夏爾馬早前在自己飼養的寵物犬身上綁上一串氫氣球，嘗試讓愛犬飛上天，片中可見狗狗一度升高至大廈2樓，令狗狗嚇得連吠數聲，片段沒有交代狗狗最終被升至多高。 影片上載至YouTube頻道後火速惹來外界猛烈抨擊，有動物組織更報警舉報其惡行，網紅隨即把影片下架，其後上載另1段影片道歉，同時替自己的行為辯解，他聲稱自己是愛犬之人，又指拍攝前已做足安全措施，令人感覺似狡辯無悔意，而他最終因涉嫌違反動保法被捕，已獲准保釋候查。

印度網紅夏爾馬（Gaurav Sharma）早前在自愛犬Dollar身上綁上一串氫氣球，並讓愛犬飛上天，引來猛烈抨擊。（YouTube影片截圖）

點圖看松鼠狗被綁氫氣球飛上天過程▼▼▼