【唐綺陽每周星座運程】山羊與伴侶易有爭執　天蠍多留意工作細節

【唐綺陽星座運勢週報6/21-6/27】五到七月變數多，易有對立爭執的狀況，內心感到慌亂。太陽進巨蟹(夏至)，公司行號、公家機關需多當心，對峙的能量，為生活帶來紛擾，四星逆行時期，檢討過去不足之處，要懂得自我反省。水星將順行，以全新的態度面對事情。週六海王星逆行，雙魚座特別有感，經由自省來自我更新，正視內部問題、感受身心靈的狀況。金星衝刺，展露內在的壓抑與不滿，照顧自己的心靈，多跟家人相處。火土將對分，演藝圈、政治圈的紛擾成為焦點，身分地位有重新洗牌的趨勢，也要多注意孩童的防護。