【唐綺陽每周星座運程】山羊與伴侶易有爭執　天蠍多留意工作細節

撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報6/21-6/27】五到七月變數多，易有對立爭執的狀況，內心感到慌亂。太陽進巨蟹(夏至)，公司行號、公家機關需多當心，對峙的能量，為生活帶來紛擾，四星逆行時期，檢討過去不足之處，要懂得自我反省。水星將順行，以全新的態度面對事情。週六海王星逆行，雙魚座特別有感，經由自省來自我更新，正視內部問題、感受身心靈的狀況。金星衝刺，展露內在的壓抑與不滿，照顧自己的心靈，多跟家人相處。火土將對分，演藝圈、政治圈的紛擾成為焦點，身分地位有重新洗牌的趨勢，也要多注意孩童的防護。
重要星象：太陽進巨蟹(夏至)，水星將順行，海王星逆行，金星衝刺，火土將對分
工作注意：白羊、金牛、天蠍、人馬
白羊：多發揮領袖魅力，能夠帶動眾人
金牛：避免太嚴肅，要懂得以柔克剛
天蠍：要多加留意細節上的錯誤
人馬：與海外相關的元素，能帶來幸運
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桃花注意：雙子、處女、山羊、雙魚
雙子：心思不在感情上，無暇顧及桃花
處女：吸引到沒興趣的對象，感到困擾
山羊：感情中的狀況，此時容易爆發
雙魚：優點容易被看見，魅力爆棚
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財運注意：巨蟹、獅子
巨蟹：花錢抒壓別過頭，要自我克制
獅子：錢財有進有出，花得開心
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健康注意：天秤、水瓶
天秤：腦袋過度運轉，讓自己放鬆休息
水瓶：當心動作過大，造成肢體扭傷
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】