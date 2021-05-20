水逆再臨｜12星座戰勝水星逆行的小秘訣　讓愛情事業安然度過

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-20 11:41

2021年第二波水星逆行即將到來，到底水星逆行對你的星座有什麼影響？占星家直接教你如何利用水星逆行時展現自我優勢，而非身陷帶來的負能量和混亂之中。

進入2021年的5月，星座專家Lisa Stardust帶來一個噩耗，原來從5月29日開始，水星又要再次逆行，星象轉變隨之而來的是蠢蠢欲動的混亂。水星逆行已成為現代生活中的日常詞彙之一，但水逆的意義可以追溯至幾個世紀以前。舉例來說，1800年代的農夫會在農務手帳中記錄水逆現象，以便他們在一年中最順遂的時節播種。我們也會逐漸了解到，只要順應局勢前進，不與之抗衡，水逆仍然可以一帆風順。學習與星空中的變化共生共存，並藉此展現自身優勢，水逆其實根本不需煩心。那麼，我們應該如何安穩度過今年第二次的水星逆行，不同星座有不同的方法全身而退。

水逆到底是什麼

水星逆行究竟是什麼？水逆只是一種視覺錯亂，水星看起來會改變軌跡並向後移動；實際上，水星只是比地球動得更慢而已。水逆一年通常會發生三到四次，部分占星家認為水星的方向變化會對地球上的我們帶來混亂，尤其是在通訊和科技方面（例如電腦壞掉、錯過重要電話或簽訂錯誤合約）。然而，水逆其實並非時機歹歹，反而能對停滯已久的專案有所幫助，也會讓心心念念的感情燃起火花。我們能藉由水逆更了解過去和現況，並引領我們在未來的道路上收穫滿滿。水逆的意義在於重新檢視一些事情，並做出必要改變，以全新的觀點重新出發。如果我們能接受這種想法，就能輕鬆無礙度過水逆。

雖然水星逆行從5月29日開始到6月22日落在雙子座結束（雙子座守護星為水星），前陰影期於5月14日開始，逆行期在5月22日開始並持續兩週直到7 月7 日。而水逆的前、後陰影期造成的震盪最為明顯，大家要做好萬全準備，改變日常習慣，並簡化和他人的交流互動。配戴水晶保護你的能量，像是黑碧璽原礦可以避開負能量、青金岩能確保溝通順利以及黃水晶讓你保持樂觀。將水晶放在電器用品上，可以達到淨化功效，並在水逆期間維持良好氣場。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：再也不怕水逆，工作愛情永遠一帆風順？12星座戰勝水星逆行的小訣竅！】