丟失Apple Watch　「遺失模式」顯示1句留言即搵返　網民批惡毒

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-22 16:00

電子產品設有不同的貼心功能，其中包括方便一眾「大頭蝦」，如怕遺失產品可以設定留言訊息，以便拾得物件的好心人可以歸還。有網民在討論區發帖，指自己乘坐巴士時大意遺下手提袋，丟失的物品包括朋友的Apple Watch，本已經打定輸數，認為「條友執到實賣咗佢啦」，但仍透1。翌日樓主竟然收到電話通知可去認領失物，其朋友就笑指要多謝樓主在Apple Watch的「遺失模式」下設定訊息，更指該句是「咒語」，又着其他網民一起猜猜是什麼說話。樓主其後揭曉答案，即被網民批評是惡毒，更指有可能令拾獲者生氣得把物品丟掉算數。

樓主表示因為一時大意而遺失了好友的Apple Watch，原本打定輸數不會尋回，但翌日卻收到認領電話，認為與「遺失模式」的訊息有關。（Apple圖片）

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樓主在香港討論區發文表示，他乘坐87K巴士於大學站下車，大意遺下裝有AirPods Pro及朋友Apple Watch的手提袋，當時已經心知事件嚴重，因為有2件Apple產品，「如果條友執到實會賣咗佢啦」，於是立即趕到Apple Store請救可以如何處理。

樓主向職員查詢之後，立即將Apple Watch設定成「遺失模式」，並留下電話號碼及訊息，如果有人拾並啟動，就會看到相關訊息，不過樓主等待了1天仍然沒有消息。直至翌日，有巴士站長打電話給他，而其失物所在地點為旺角東。雖然不解為何手提袋會去到那麼遠，但其朋友就指遇上奇蹟，要感謝樓主留下的訊息，又叫網民們一起猜猜那句訊息寫了甚麼。

對樓主曾質疑，為何在大學站丟失的手提袋會在旺角東出現，有網民提出可能是拾到手錶的人在前往先達賣貨途中放棄，交到附近的巴士總站，但亦有人表示有些巴士不會只行走1條路線，巴士在行駛其他路線時才有人發現失物亦不足為奇，不少人都讚賞拾獲手提袋的好心人，又形容樓主算好彩。

網民不斷留言競估樓主留下的訊息，樓主最後亦有開估：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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最後樓主回應指，因為遺失物品後已經「預咗搵唔返」，朋友亦都覺得沒有人會歸還，「佢博一博打咗呢句咒語：『執到唔還死全家！！』」。樓主的咒語開估之後，反而引來大量抨擊，指訊息惡毒，隨時觸怒拾到失物的好心人，又指立心不良的人無論如何也會拿去賣，「你估見到驚真係會還畀你？你真係好天真幼稚」，更狠批事主「突顯香港人缺點」。