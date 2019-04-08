到診所領回5年前遺失耳筒不果　極品港女發難：點保管失物㗎？

遺失物品能夠找回已屬幸運，但近日有任職醫療中心職員的網民投稿指，一名女子早前專程到診所「投訴制度」，表示5年前光顧期間遺失一個耳筒，至近日打算取回，卻被告知已找不到。女子得知消息後大感不滿，即怒罵職員：「你點保管啲失物㗎？」 網民看過帖文都非常驚訝，笑言該女子應經歷完「被偷走的那五年」，才會相隔良久始要求取回，「失物會放喺度超過半年嘅原因得一個，就係我都唔記得要丟咗佢」、「10年後返去問更加有紀念價值」。

一名女子早前專程到醫療中心投訴，稱2014年求醫時遺失了一個耳筒，惟近日到中心打算取回時，職員卻稱找不到。（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」截圖）

樓主翻查女子的求診紀錄，發現最近紀錄已於2014年，即距離可能遺失耳筒的時間至少有5年。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

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自稱在醫療中心任職的網民早前投稿至facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」，表示早前一名女子專程到訪中心，明言要「投訴你地嘅制度」，樓主只能無奈應付對方，詎料內容離奇得令他哭笑不得。

女子稱約3至4年前曾經光顧中心，回家後發現遺失某個牌子的耳筒，樓主遂向她索取個人資料翻查紀錄，發現對方最近期的紀錄已經是2014年。女子隨即稱，當年查詢時中心職員曾表示「執到，可以返嚟攞返」，並指至今她希望取回時，職員卻表示找不到。

網民笑言該女子應經歷完「被偷走的那五年」，才會相隔良久始要求取回。（《被偷走的那五年》電影劇照）

樓主當下非常無奈，向對方解釋難以找回多年前的失物，不料女子即時怒罵：「你知唔知道個headphone（耳筒）係好有紀念價值，又係你地叫我返嚟攞，而家冇咗，你點保管啲失物㗎」。

女子續稱，職員曾叫她留下資料，答應為她留意能否再找回耳筒，「都咁多年啦，你而家同我留意下有乜用？你係咪應該賠返畀我？否則我可以報警拉你哋！」。樓主未有交待事件最終如何平息，但慨嘆：「你係咪好得閒冇嘢做呢？拿着一個好似係point嘅道理，去消磨你嘅時間。」

網民看過帖文均感驚訝，形容「唔見headphone嗰個一係就坐監，一係就昏迷咗5年」，直指「五年後先嚟拎，紀念性極有限」，「《被偷走的那五年》，失物會放喺度超過半年嘅原因得一個，就係我都唔記得要丟咗佢」，又認為醫療中心應設立既定程序處理失物，「當你知物主係邊個時，要處理件失物，如丟棄或拍賣，應該用合理方法通知物主限期內要取走，否則作放棄論，咁對大家都好」。

更有網民「曲線」笑指涉事病女子「太早」要求領回耳筒，「10年後返去問更加有紀念價值」，「個同事而家去緊失物櫃拎緊畀你啦。大概2024年就會抵達㗎啦」

（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」）

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