小鄧紫棋垃圾桶驚見用過安全套+可疑劈腿線索　一問男友即崩潰

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-22 17:30

台灣網紅「小鄧紫棋」蕾菈在今年4月1日公開戀情，坦承跟DJ湯宇戀愛中，也開始帶著男友一起拍片，分享情侶的日常相處。沒想到，湯宇學到如何拍片之後，近日就想出整蕾菈的計畫，故意在家佈置女性內衣、保險套，假裝成偷吃沒整理乾淨的樣子，偷偷把女友崩潰的反應都錄下來！

垃圾桶驚見「用過安全套」未係最誇！大量可疑劈腿線索令蕾菈崩潰了…（點圖放大完整經過👇👇👇）

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湯宇趁著蕾菈出門時佈置「犯罪現場」，一隻高跟鞋丟在玄關、一件女性內衣放浴室，客廳桌上也放了情趣用品，而最關鍵的保險套和包裝外盒則是丟進房間垃圾桶。為求逼真，他還在保險套裡面擠入洗面乳，營造出真的有用過的樣子，最後把撕開的塑膠包裝放在床頭，假裝不小心忘記丟掉，等著蕾菈回家發現。

蕾菈一走進玄關，馬上發現門口顯眼的高跟鞋，但聽到湯宇解釋是媽媽為應酬而買，便沒有再多說什麼。她接著跟湯宇一起在客廳坐下來，又看見桌上的情趣用品，也只是鑽進對方的懷裡，撒嬌笑問：「你想幹嘛？你想跟我玩什麼？」湯宇眼看女友一直沒起疑，乾脆叫她去幫忙丟垃圾，這才終於成功誘使蕾菈發現了保險套！

不過，蕾菈發現保險套之後相當冷靜，想了一下，只是把黏黏的塑膠包裝撿了起來，擦乾淨收進口袋裡，就像沒事一樣回到客廳。她以閒聊語氣問湯宇：「你今天打手槍？你前女友來？」聽到對方連連否認，才拿出保險套包裝，溫和表示：「你可以誠實跟我說，只是我覺得疫情期間這樣一方面很不尊重我，一方面我也覺得你很不尊重自己的健康。」

然而，湯宇還是堅持否認「我沒有啊」，並試圖用各種明顯的謊話掩飾，使得蕾菈終於忍不住崩潰。她帶著哭腔委屈喊：「我們沒有用過保險套啊！我跟你在一起的時候都有裝避孕器啊！你就跟別的男生一樣啊……」她的情緒漸漸失控，被湯宇哄去廁所洗臉冷靜，這才發現架子上明顯的女性內衣，又一轉頭看見攝影機，驚覺被整了！

整人計畫曝光，蕾菈破涕為笑，也終於意識到其實一切都很奇怪，在影片最後向湯宇撒嬌：「所以你這輩子都不會對我劈腿對不對？」快速和好。網友看了影片也讚「遇到蕾拉這種女朋友真的要好好珍惜」、「心疼她，能夠面對這種事情還那麼理性溝通」，並笑說2人互動實在太甜蜜，希望能穩定持續下去。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】