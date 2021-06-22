下單後2小時才到　米線全打翻　外賣員死撐點解唔揸電單車超爆笑

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-22 17:56

【Deliveroo／外賣／送遞員／外送員】現時外賣員送餐方式有好多種，但訂餐時明明顯示「電單車」，到頭來見到1輛單車，的確會感到奇怪。有網民在社交平台投訴，指近日透過外賣APP點餐，足足用了超過2小時才送達，餐點亦被打翻，而本應是「電單車手」的外賣員，卻是踏單車前來，而對方1句解釋更令樓主瞬間無言。 Deliveroo戶戶送回覆《香港01》查詢時表示，對於個別訂單的運送過程未達水平，深表歉意並已退還該訂單款項。

有網民指近日透過外賣APP點餐，足足用了超過2小時才送達，餐點亦被打翻，而本應是「電單車手」的外賣員，面前的人卻是踏單車前來。（.fb「中伏飲食報料區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民昨日（21日）在facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，指早上10時半透過Deliveroo訂餐，惟中午12時45分才送達，「仲要瀉晒」。而最離奇的是「電單車手變單車手」，當樓主問外賣員為何不是駕電單車前來，「佢同我講佢準備去買電單車」。從上載的照片可見，膠袋中的外賣包裝完全90度角翻側，樓主稱最終都成功要求退錢及獲得額外賠償。

帖文瞬間引起超過2000名網民爆笑，並留言熱烈討論，有人笑言該外賣員答法有創意，真正「博一博單車都變摩托」，又指其實是勵志故事，「你嘅犧牲，激勵咗一個外賣員嘅鬥心」。有網民則替外賣員平反，指餐廳沒有放紙皮托底，即使用手拿住都有機會打翻，「第時外賣包裝都要考牌」，又揶揄稱「打斜擺慳位啲 土地問題」。

《香港01》就事件向Deliveroo戶戶送查詢，獲回覆稱就個別訂單的運送過程未達水平，深表歉意並已退還該訂單款項，並指出所有申請成為送餐專員的人士須選擇其送餐模式，若選擇以電單車送餐，必須提供有效駕駛執照及該電單車的相關保險以作登記。如公司發現外賣員並非使用其登記的送餐模式送餐，他們會作出相關警告，並有機會終止與該送餐專員的合作關係。

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