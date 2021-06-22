水逆結束衰運卻未完？木逆+火土對分要小心！唐綺陽：持續到這天

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-22 18:30

水逆終於要過了！台灣「星座專家」唐綺陽發布本週提醒，目前迎來兩大重點星象，分別是「木星逆行」和「夏至」，直言5到7月是今年變數最強的時段，加上台灣疫情爆發得晚，經歷了很多「第一次」難免心慌，但在變換不再急馳的情況，呼籲大家一起恢復冷靜，做出「不那麼情緒」的判斷，別被自己的恐懼綁架。

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唐綺陽日前在社交平台表示，目前木星已正式逆行，將持續到10月18日，雖然「疾馳情勢趨緩」令人安心，但問題尚未解決，只能趕緊收拾心緒、面對問題。當然逆行素來容易亂套，所謂收拾殘局就是「先看到殘局」，看到了難免心慌意亂，加上太陽又要進入與冥王星對立的位置，依然凸顯了「對立之象」，建議大家情緒穩定，實踐保護力、懂如何感動人心的人，將是這一波被凸顯的明星。

此外，21號中午太陽進巨蟹，大節氣「夏至」來臨，過去幾天太陽衝刺的氣流不穩導致熱浪飆高，大家應已感覺夏至的力道了，夏至一到引動極強的「開創」能量，大家更想做的是「動起來」，收拾起來、復甦起來，這份渴望蠢蠢欲動、難以抑遏，搭配木逆、水順，下旬的「轉折感」相當明顯。

「週三起水星就順行了！」唐綺陽表示，這轉折最明顯的是，之前不順的、溝通不良、說不清、使不動的一切，任督二脈被打通了似的，忽然都通了。本次順行，很多人學會以全新心態面對將來，像是「更蒐集資料、更全面觀照、更聰明辯證，揉和理性感性」，可以想見，溝通開始顯現效果，大家忽然都聽得懂人話，也終於不再雞同鴨講。

本週還有「火土將要對分」，這星象上週就觸動明星、權貴的敏感軸線，台上藝人、網紅丶政治人物紛紛有所動作，台下看戲的人不是大聲叫好就是紛紛吐槽，效應兩極，身分地位皆可能因此重新洗牌，可說「戲劇感、做Show感、逆轉感」十足，很多事也在此軸線影響下，顯現「操作技巧的重要性」，做得好當然會得到滿堂彩，火土對分還會持續整個七月，舞台丶政治好戲連連。

唐綺陽表示，受火土軸線影響，我們也關注檯面上人物的「戀情、二代」表現，以及關注孩子的一切，像是擔心小孩而壓力大，或想保護反給了抑制等，親子關係也要「小心反轉」喔。此外也要注意孩童防護，小孩受傷時有所聞。

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