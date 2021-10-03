靈異｜表姐養女哀求自己買佢間凶宅　未成交已發生毛骨悚然恐怖事

公公的姐姐在崙背是有錢人家。獨生女表姐早年因為離婚，受了刺激，於是獨居在板橋租雅房生活。公公的姐姐往生後，把照顧表姐的責任，交給公公。



文：陳蘛（發表於靈異公社）

60幾歲的表姐，除了自言自語，日常就是提個破塑膠袋，到台北、板橋車站閒晃，然後，翻垃圾桶覓食，還會撿垃圾，塞滿他的房間！

有一次她走在路上，被倒車的貨車司機撞到頭，住進了醫院，醒來的第一件事情，就一直在找隨身的塑膠袋。

我婆婆去找警察大人，找那兩袋破爛塑膠袋。原來那裡面裝了……

未成交已撞到嗰啲嘢 開頭仲以為自己確診（點圖放大閱讀原文全文）▼▼▼

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長年的封閉，表姐的病情，似乎更嚴重，公公曾經勸她回崙背住，但是她覺得被離婚是很丟臉的事情，所以她也不想回去。明明在崙背有透天厝，加上表姐省吃儉用的個性，硬要擠在板橋的雅房裡面，房間陳設簡漏，沒有電風扇更別說冷氣，沒有電視，只有一盞昏暗的燈泡，和一堆垃圾陪著她。

表姐在八斗子，有一個2-4樓的透天厝，早期有租人，後來跟房客發生的糾紛，索性就不租了，之後也被斷水斷電。因為頂樓常常積水，曾經因為漏水，讓鄰居檢舉，所以公公把鑰匙交給我，讓我有空的時候，就去檢查排水狀況。我的雜物很多，於是就跟表姐商量，想要買她的房子來當倉庫。取得表姐的同意後，我花了一筆錢把房子裡面的舊隔間和垃圾清掉，然後表姐她突然反悔，「不賣了」，原來是她一直想要在這邊養老。那時候已經花了20幾萬，房子只有恢復電力，還沒有辦法牽水表，如今說不賣，只好放棄。

前幾年的夏天，表姐熱衰竭陳屍在房間裡，是因為屍體腐臭的味道，才被房東發現，然後公公還被當成嫌疑人，到警察局做筆錄。我腦中的畫面是，浮腫的屍體和滲滿體液的床單！五月初，表姐的養女想把房子賣掉，希望我出個價錢。然後……我騎摩托車載女兒要回家，途中經過十字路口，突然感覺胸很悶，整個喘不過氣來，當下還以為確診了！隔天上班，表姐跟前跟後的跟我說著：「不賣！不賣！我不賣！那個房子我要自己住！」我：「好！好！我知道你不賣！但是，你已經過世了啊！」表姐：「是喔！就算這樣我也不賣！這是屬於我的房子！我不要交給任何人！」我：「表姐！你ㄧ生到底為了什麼？只為了一個不珍惜你的男人，讓你自己的人生搞得一塌糊塗！」表姐：「我！我的人生！我到底為了什麼而活！嗚嗚……」

後來，表姐在菩薩的慈悲，圓滿離開。來迎接接她的正是親媽！表姐媽：「笨女兒！媽來接你了！」表姐：「阿母！我對不起你！」然後，表姐牽著母親的手，轉頭跟我說：「房子不賣！」表姐繼續說：「還有虧待我的人，善有善報，惡有惡報！叫他們等著現世報吧！不要以為我傻了！很多事情其實我知道！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】