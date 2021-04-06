約會看鬼片助戀情萌芽有根據？　6個心理學效應原來戀愛令人變笨

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-04-06 11:02

「愛情」是人類恆古以來便存在的一種情感，但隨著心理學與腦科學的日益發達，我們都能夠借助科學研究的力量更加了解「愛情」的本質。除了接吻這個動作帶來快感的原因，也能用調查研究來解釋之外，根據科學研究，一談戀愛就變笨也不是無稽之談，而「戀愛的感覺」原來也都是化學物質在作怪呀！

以下就是 6 個有趣的戀愛心理學效應，來看看自己是真的陷入熱戀，還是中了什麼人心圈套吧；或許，你也能依樣畫葫蘆，對喜歡的曖昧對象略施小技喔！

你是真的陷入熱戀，還是中了什麼人心圈套？以下6 個戀愛心理學效應幫你分析（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

提心吊膽的刺激感：吊橋效應

當你經過山林間高處的吊橋，總有種搖晃的不牢靠感，這時你是否有心跳加速、心情緊張的感覺呢？這就是所謂的吊橋效應（Suspension bridge effect）。在1974年，英屬哥倫比亞大學名譽教授唐納達頓(Donald Dutton)和紐約石溪大學教授亞瑟阿倫(Arthur Aron)，這兩位心理學家進行了「吊橋實驗」，他們將實驗組別分成了以下兩組：

1. 行經離地七十公尺、搖晃危險的吊橋。 2. 行經離地三公尺、堅固寬敞的木橋。

研究人員在兩座橋上安排了一位外表亮眼的女研究員，並讓參加測驗的男性們單獨通過橋樑，再接受她的訪問、完成問卷；當問卷完成後，女研究員把寫有自己電話號碼的紙條交給受測者，告知他們，若想知道測驗結果，可以打電話詢問。

結果發現，打給女性研究員的受測者，多是通過較危險吊橋的組別。

也就是說，通過吊橋產生的緊張心跳感，容易被解讀為對身旁的人心動、進而萌生愛意。約會時去看鬼片應該也是吊橋效應的應用喲！

愈夜愈美麗：黑暗效應

光線比較暗的場所，約會雙方彼此看不清對方表情，就很容易減少戒備感而產生安全感。在這種情況下，彼此產生親近的可能性就會遠遠高於光線比較亮的場所。心理學家將這種現象稱之為「黑暗效應”（Dark Effect）」。

【相關圖輯】：兩性相處｜戀愛萌芽要小心五大地雷：約會玩電話、對外人不禮貌？（點圖放大閱讀）

+ 5 + 5 + 5

初次見面定生死：首因效應

首因效應（Primary Effect），也稱為「第一印象作用」，或「先入為主效應」。 第一印象作用最強，持續的時間也長，比以後得到的訊息對於事物整個印象產生的作用更強。其實首因效應不只可以用於愛情，也可以解釋廣義人際關係的第一印象。人與人第一次交往給人留下的第一印象，在對方的頭腦中會占著主導地位。但交往愈久，首因效應的威力就越弱囉！就是打回原形的意思。

愈難捉摸的愈想抓：間歇性強化

得不到的就更加愛 太容易來 的就不理睬 其實 誰不想遇見真愛，愛得絕對，愛得坦白 蔡健雅《越來越不懂》

間歇性強化（Reinforcement Theory），是心理學家斯金納在一次實驗中發現的：

他將三隻貓放在三個不同的裝置中，第一隻貓觸動按鈕就會給貓糧；第二隻貓即使觸動按鈕，也是隨機給貓糧；第三隻貓觸動按鈕也不給貓糧。 實驗結果是，第二隻貓觸動按鈕的頻率最高。

在感情中，這種隨機性的獎勵也能提高戀人的積極性。假設他每次找你都有求必應，久而久之自然會覺得這種感情毫無挑戰性，產生懈怠心理；但如果你每次都讓他失望而歸，他便容易直接放棄。只有隨機給出回應，才能讓對方猜不透你的內心，每次都抱著躍躍欲試的心態去找你，但又不確定是否會回應，就像賭博一樣讓人上癮。這樣，就會有源源不斷地新鮮感，對你欲罷不能。

【相關圖輯】：戀愛心理｜無安全感？專家告訴你7個跡象 確定兩人關係是否認真（點圖放大閱讀）

+ 10 + 10 + 10

還是熟悉的最對味：多看效應

多看效應（ The Mere Exposure Effect）是一種心理學現象——人們會單純因為自己熟悉某個事物而產生好感。這一現象所囊括的事物十分廣泛，例如文字、畫作、人像照片、多邊形及聲音等。在人際關係的研究中，一個人在自己的眼前出現的次數越多，自己愈容易對其產生偏好和喜愛。難怪會有「近水樓臺先得月」這句諺語啦！

我們好像是靈魂伴侶：投射效應

投射效應（Projection effect），是指將自己的特點歸因到其他人身上的傾向。是指以己度人，認為自己具有某種特性，他人也一定會有與自己相同的特性... ...比如，一個心地善良的人會以為別人都是善良的；一個經常算計別人的人就會覺得別人也在算計他等等。

在人際認知過程中，人們常常假設他人與自己具有相同的屬性、愛好或傾向等。也許你覺得那個人跟你好像，進而讓你產生好感，也認為他也對你有好感，說不定事實上，你們非常不一樣，只是你以為他跟你想法很像而已。「以小人之心度君子之腹」，就是一種典型的投射效應囉！

【相關圖輯】：心理測驗｜沖涼習慣反映真實戀愛心理 先洗頭代表容易隨波逐流？（點圖放大閱讀）

+ 4 + 4 + 4

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】