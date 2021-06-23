浣熊由下水道爬出地面　身體卡住渠蓋好尷尬　消防員1招助逃生

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-23 14:30

頭過到身就過到？原來這個說法是騙人的！美國密西根州（Michigan）的小鎮早前有1隻天真小浣熊卡在下水道的渠蓋，頭部剛好在中央的圓洞突出來，但頸部以下則未能順利鑽出洞口，只能露出一副無助的神情向人類求救。結果當地消防員出動，最終使用食用油將浣熊拉出，幸好牠在救援過程中沒有受傷。

美國密西根州1隻小浣熊在6月初被發現卡在下水道渠蓋，幸終安全獲救。（fb「Harrison Township Firefighters Local 1737」圖片）

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事發點位於美國密西根州名為哈里森（Harrison）的小鎮，當地消防員在6月初接獲「不尋常」的報案，有市民發現在1隻小浣熊卡在下水道的渠蓋，懷疑牠本着「頭過身就過」的信念想穿過渠蓋，但卻被卡住，處境認真尷尬。

當局在facebook分享事件，又拍下小浣熊楚楚可憐的求救樣子。據報消防員到場後先後嘗試數種方法想救出浣熊，包括先在浣熊的頸部抹上肥皂，結果失敗而回。消防員其後打算切割鐵板，但擔心渠蓋變熱會燙傷浣熊，只好作罷。最後有消防員急中生智，向附近的屋主借來食用油，抹在浣熊的頸部再把牠拉出。小浣熊經檢查後證實並無大礙，救援人員便將牠放生。

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