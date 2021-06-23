下雨天女同事換鞋驚傳鹹魚味　港男帶飯胃口盡失：成朝用個口呼吸

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-23 15:34

本港繼連日酷熱後迎來下雨天，天文台在昨（22日）早一度發出黃色暴雨警告信號；落雨時怕淋濕之外，最擔心的就是鞋子被浸濕，非常不便。有網民昨於討論區發文，指他早上回到公司後看到1名女同事換鞋，發現對方濕透的鞋子傳出鹹魚味，惡臭難耐但不忍心當面告訴同事，以致他一直用口呼吸，並放棄在公司吃午飯，寧願外出用膳。

有網民發文指早前本港下大雨，1名女同事回公司換鞋，但其濕透的鞋子卻傳出鹹魚味。（《巴黎假期》劇照）

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事主在連登討論區以「救命 坐我對面個女同事隻鞋散發住一陣陣鹹魚味」為題發文，表示該名20多歲的女同事昨早回到公司，便將浸濕的鞋子替換，惟換鞋後附近即彌漫着陣陣鹹魚味，「我已經忍咗成朝用個口呼吸，就快連嘢都做唔到……啲人着波鞋又水浸焗晒陣味入去，令人好難受呀大哥」。

他續指，自己曾經趁女同事如廁時，走到其位置「索吓」，「發覺陣味愈近佢枱底隻鞋陣味就愈濃烈」，並估計其他同事都聞到臭味，「但搵唔到邊個或者唔想hurt人」；深怕不知情的人誤以為他才是「異味來源」。

事主最後都沒有當面告訴女同事「臭鞋」一事，但又擔心其他同事會以為是他傳出異味。（Nathan Dumlao / Unsplash）

不過，事主最後也沒有直接告訴女同事「臭鞋」一事，擔心會令對方難受，而他本來帶了飯盒回公司，亦因在充滿異味的環境下難以進食，終與其他同事外出用膳，「個同事問我今日唔係帶咗飯咩，我答佢個飯今日唔想食，然後佢陰陰嘴笑」。

事主在文中建議本港天文台，「應該落大雨個時提示啲人着拖鞋返工」，便能避免這種尷尬情況，又笑言「講真，我覺得我以後食鹹魚肉餅飯都會諗起佢隻腳，諗起佢隻鞋……有鹹魚嘅嘢我呢1個月都唔會想食」，甚至考慮在聖誕節交換禮物時，送女同事除鞋臭噴霧。

帖文引來網民熱議，許多人都叫樓主提醒女同事，「點解唔直接講」、「有啲嘢影響到人就要出聲㗎啦」，有人則分享親身經歷，「試過有男同事大體味、口臭，我text嚟提點佢，點解佢臭要我受，不過寫英文就好似無咁唐突，佢第2日即刻改善咗」。

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