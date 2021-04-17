搭的士驚見車廂遍布木蝨　乘客衫褲鞋袋全中招　全身多處紅腫痕癢

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-17 10:00

如果搭車時見到車廂布滿昆蟲，可以怎樣做？有網民表示，日前乘坐的士回辦公室時，驚見車廂內周圍都是木蝨，連司機衣領都有數隻爬來爬去，下車後更發現自己的衫褲鞋袋都有蝨，有同行同事翌日身上更出現紅腫痕癢，非常恐怖，因而呼籲大家小心提防！

有網民表示，日前乘坐的士回辦公室時，驚見車廂內周圍都是木蝨，連司機衣領都有數隻爬來爬去。（資料圖片）

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該網民在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」中發帖，指本周三（14日）外出工作後，一行5人乘搭市區的士回辦公室，他的手在不為意下「撳到啲嘢出血」，一看竟然是蟲，然後發現車廂周圍都是木蝨，付款時更看到一大堆大大小小的蝨在司機衣領上爬來去。

下車後各人整理衣物發現身上都有幾隻，「我就只係向前坐咗半張凳，衫褲鞋袋都搵到超過10隻」，只能掉棄一些隨身物品，並用熱水浸泡，「清潔消毒都搞大半日」。其中1名同事翌日更發現身上有多處紅腫，又癢又痛。他透露已經投訴，但未知何時有結果，唯有發文呼籲大家小心，「警告：勿搭車牌NJXXXX嘅紅的，成車蟲啊！諗起架車仍然喺街度載客就起雞皮」。

從上載的照片可見，該同事的手臂有2處大範圍的紅腫，引起網民嘩然，「我睇你張相都周身痕」，又指有時在公共交通工具都會怕有蝨，如果惹到回家就更加麻煩，「成間屋嘅木家俬都可以掉得」，有網民則錯重點稱「個司機的忍耐力咁強，喺車成日俾蝨咬都冇嘢」。

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