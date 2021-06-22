新同事首天返工即帶飯拒外出用膳　港男斥無禮咁報復：條友唔畀面

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-22 13:00

午飯時間一同用膳是與同事間拉近關係的好方法，有港男日前於討論區發文，稱公司最近有新同事入職，但對方在第1天上班便帶飯，沒有與其他同事一起外出用膳，樓主直言對方不懂人情世故，「勁無禮貌囉，第1日出嚟社會做嘢？」。樓主稱已打算將大量工作推給對方完成，令對方無法準備收工。網民對事件則有不同反應，不少人都認為最初上班不帶飯較好，以便藉一起用膳了解公司文化。

有網民發文批評公司的新同事，指對方上班第1天竟帶飯回公司，拒絕與其後同事外出用膳。（《愛回家》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

網民「Olivier_豬腦」在連登討論區以「黐X線…新同事第一日返工就帶飯」為題發文，表示公司近日有90後新同事首天上班，在午膳時間，同事們便邀請他一起食飯，惟對方回答指帶了飯，拒絕他們的邀約。

樓主在文中不滿表示，「有無窮到咁呀，正常新入職就預咗同其他同事出去食飯，交流下啦」，並直斥該名新同事沒有禮貌，「條友第1日返工就帶飯，勁無禮貌囉，第1日出嚟社會做嘢？」，更估計他很快便會辭職，形容自己已打算將大量工作推給對方完成，「等佢無得準備收工」。

網民意見兩極，有人認為上班第1天必須透過午飯時間摸清其他同事的底細，但也有人指外出用膳與否是個人自由。（《愛回家》劇照）

樓主認為新同事的舉動等同與其他人劃清界線，「既然佢唔想當我哋係自己人，咁我都唔會當佢係自己人了」，又指自己毫不介意對新人請客，但感到新同事不給他面子，「請一餐半餐無問題，但條友唔畀面」。

帖文引來網民熱烈討論，部份人認為新人第1天上班，普遍都會與同事用膳，順便認識彼此，乃職場上基本的人情世故，「第1日返工，連交際都唔識」。不過，其他網民就指從來都沒有新人要外出吃飯的規定，「自己食飯權利都冇？出嚟打份工奉旨應酬你？你當你係咩啊？」、「人哋窮唔畀帶飯呀？你打電話叫人返工嗰陣又唔講話你請食飯」。

+ 3 + 3 + 3

網民一人一個慳錢大法！原來返工帶飯只是「基本盤」？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

新同事嫌三嫌四勁寸嘴 5句說話一秒得罪人 做埋呢樣嘢最乞人憎▼▼▼