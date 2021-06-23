雞肉飯店員身材好到難以置信　fb性感工作照光速爆紅　身份超意外

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-23 23:00

疫情下多個行業生計大受打擊，不少打工仔為了生活被迫轉行。泰國近日1名表演者因為疫情而失去工作機會，繼而轉行開設雞肉飯店，憑其極之豐滿的身材及性感打扮而爆紅，成功吸引大量男士前往用膳。最令人意想不到的是，原來這名表演者其實是1名人妖！

柯蘭（Kamolluk Khomlam）是1名來自泰國的表演者，因為疫情而從新加坡回到泰國，並轉行賣雞肉飯。（facebook「Kamolluk Khomlam」圖片）

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柯蘭（Kamolluk Khomlam）現年25歲，於南邦皇家大學藝術設計系畢業後曾到布吉島工作，之後到新加坡從事表演工作。不過疫情下多個娛樂場所倒閉，柯蘭找不到工作機會，只能回到泰國。柯蘭因為想念兒時吃過的雞肉飯，決定向媽媽「拜師」，學習如何製作美味的雞肉飯，最後更與弟弟一起在泰北家鄉南邦府開店。

由於柯蘭工作時多作清涼打扮如穿低胸及露肩裝，她亦不時打卡在facebook分享自己的工作實況，所以雞肉飯店很快在網絡上累積極高人氣，當中被吸引過來的人很多都是男性。

柯蘭因為想念兒時的味道，所以向媽媽學習製作雞肉飯，並與弟弟一起開店。（facebook「Kamolluk Khomlam」圖片）

不過柯蘭其實是1名人妖，許多男顧客慕名而來，特地到餐廳用膳及要求與柯蘭合照，柯蘭亦從不拒絕。食客與柯蘭合照後都會放到社交媒體上，變相為柯蘭免費宣傳，令飯店生意更上一層樓。

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