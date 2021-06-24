新冠疫苗｜政府商界齊谷針　僱主強制員工打針或違法？律師咁樣講

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-06-24 16:00

文：高嘉力律師行註冊外地律師Matthew Durham、法律分析師Kritika Sethia 【新冠疫苗／僱主／僱員／強制】本港新冠疫苗接種計劃開展至今超過100日，政府一直加強力度鼓勵市民接種疫苗，預防本地疫情再次出現大規模爆發。商界紛紛推出不同措施，以假期和經濟誘因鼓勵員工、市民接種疫苗，尤其在疫情期間遭受重創的航空、酒店及飲食業，他們需要提供一個安全的工作場所，以恢復全面運作，但僱主可以強制員工接種疫苗嗎？

政府及商界紛紛出招，鼓勵市民接種疫苗。圖為特首林鄭月娥3月22日接種第二劑科興疫苗。（張浩維攝）

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最近數個月，不時有公司公開表示拒絕接種疫苗的員工或會失去晉升、獎金和其他福利，甚至受解僱。平等機會委員會曾就此作出警告，指提供接種疫苗的誘因雖然合理，但取消相關員工福利或會引起爭議。

雖然現時沒有法例禁止僱主要求員工接種疫苗，但僱主在考慮為員工安排疫苗接種時應留意以下因素：

‧根據現行法例，在合理可行的範圍內，僱主除了在普通法上有謹慎責任採取合理措施外，還必須確保所有僱員的安全與健康。僱員也有相應的法定義務配合及遵守僱主合法合理的要求。 ‧雖然有人認為要求員工接種疫苗符合僱主的職責，但最終並不能肯定強制接種疫苗是否為一個「合理」的措施確保員工在工作場所得到安全和健康的保障。這可能取決於多個因素，包括疫苗的有效性和安全性、員工的工作性質、在特定時間内存在的健康和安全風險（例如病例數字和死亡人數）和員工拒絕接種的原因，以及是否有疫苗的替代品（例如口罩和定期檢測）。在一些高風險行業，強制接種疫苗或是一種合理的措施。然而，在疫苗接種的議題上並沒有一刀切的結論，而僱主亦需要豁免基於合理理由而不能接種疫苗的員工。 ‧另一方面，僱主亦需留意在《僱員補償條例》下可引致的法律後果。如因強制接種疫苗而引起疾病或其他影響，僱員有權以「在受僱工作期間因工遭遇意外以致身體受傷」的原因而獲得賠償。 ‧為員工安排接種疫苗亦存在其他歧視問題，《殘疾歧視條例》對「殘疾」的定義廣泛，也包括醫療狀況。同樣地，根據《性別歧視條例》，除非屬以上類別的員工可以豁免必須接種疫苗的政策， 否則也有存在直接或間接歧視的可能。

政府讓公務員享有新冠疫苗假期，每接種一劑有一日有薪假期。（資料圖片）

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考慮到在實行強制接種疫苗，僱主在法律和聲譽上所承受的風險，政府和各界一直以不同措施鼓勵員工接種疫苗。在制定鼓勵措施時，僱主應集中說服和鼓勵員工，不應脅迫或施予任何壓力。平機會早前發表聲明，指僱主應避免取消僱員原本有權享有的福利和權利。同樣地，公司應更謹慎對待接種疫苗員工的相關晉升或加薪的政策。

在新冠肺炎疫情的影響下，情況不斷轉變且愈來愈複雜，僱主須在確保商業利益和工作場所安全，和處理員工憂慮及相關風險之間取得平衡。在實施有關措施前，僱主應仔細考慮當中的法律影響。由於涉及的範圍比較敏感，與員工充分及清晰溝通至關重要。

高嘉力律師行網址：https://www.gallhk.com/cn/about-us/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介： 高嘉力律師行是一間以爭議解決為主要業務的香港獨立律師行，擅長處理極具複雜性的爭議，並經常參與跨境訴訟。該行全部合夥人均出自國際律師行，並在香港或海外執業多年，擁有處理各類訴訟、調解和仲裁案件的豐富經驗。

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