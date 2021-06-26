電梯有不明黃色液體　CCTV揭外賣員就地小便仲望鏡頭　網民竟護航

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-26 18:00

人有三急不能隨地小便，小學生都知道。日前廣州有小區的住戶發現大廈電梯出現「不明黃色液體」，他們翻看閉路電視，發現是1名必勝客外賣員在電梯內「就地解決」，而且他明顯看到鏡頭。電梯之後要清潔消毒，涉事分店稱已就事件作內部處理及賠償道歉。事件在網上引起熱議，雖然有人批評外賣員行為惡心，不敢吃他送的餐，但竟有網民為他抱不平，指內地的小區很難找到公廁。

廣州有外賣員在電梯內小便，過程被完程拍下。（微博影片截圖）

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內地傳媒報道，廣州1間必勝客的外賣員送餐後在電梯小便，被閉路電視鏡頭拍下整個過程。近日廣州有小區住戶反映，在電梯內發現一些不明的黃色液體，住戶後來翻查電梯內的閉路電視紀錄，發現有外賣員送餐後，坐電梯下樓時就地方便，清潔工需要馬上消毒電梯，小區主管亦報警並向必勝客投訴。

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畫面所見，外賣員兩手空空估計剛送完餐，他入𨋢撳掣後在「一程𨋢的時間」立馬轉身走到角落，拉開褲鏈朝角落小便，但過程被完整拍下。其實電梯內的閉路電視位置明顯，外賣員小便前還看着鏡頭，未知是「博大霧」還是真的太急。

24日，涉事分店告訴內媒指，他們已「內部處理」事件，並且賠償道歉，未透露對外賣員的處分。對於外賣員向客人派送食物但衛生意識接近零，網民批評可能他摸完下體還繼續送餐，又稱以後若打電話催單，「這餐還敢吃嗎？」，而且升降機內的鏡頭這麼大，居然沒有阻嚇力，「不怕監控嗎？」。

網點點睇：

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不過，有網民為外賣員護航，認為忍尿辛苦又對身體不好，他們不可能送餐後向客人借廁所，這很可能獲得負評。更大的問題是，內地的小區很多都沒有公廁，「幾乎都沒廁所」，應該想辦法幫外賣員解決上廁所的困難。

（綜合）

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