馬檻keeper實況　青年、西裝友嫖客多　港男頂唔順呢樣即日辭職

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-29 23:00

常言職業無分貴賤，但部分工種的工作內容的確未必人人「頂得順」，如果當中涉及違法風險，更加是「唔做好過做」。有現時擔任文職工作的中五畢業男生，早前投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指年輕時因經濟欠佳，曾於旺角擔任「馬檻keeper」，即色情場所的名義負責人。他憶述當時見到許多不同類型的嫖客，當中不少是青年人及「西裝友」，而keeper的工作就是為嫖客及妓女執拾毛巾被鋪，直言因衛生問題感到難頂，加上「主要職責」原來是要做場地「替死為」獻身被拉，故僅做了1天便放棄。

有男網民親述曾任色情場所keeper的經歷，直指雖然只做了1天，但工作內容「一生難忘」。（電影《掃黃》劇照）

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「返得一日工時間好短，不過呢份工嘅經歷真係一生難忘。」自稱「一日Keeper體驗遊」的打工仔投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指現時有穩定文職工作的他表示，10多年前因「失業手停口停」，加上學歷不高，在報紙的分類小廣告上看到「馬檻keeper」的招聘廣告便致電查詢，見工翌日便直接上班。他指當時因經濟需要決定「咩都做住先」，又因僱主答應「即日現金出糧」，「咪當一路返工一路睇女囉」。

樓主指，其任職的「馬檻」只有1名主要負責人，「同事個樣係一個好似麻原彰晃咁嘅男人，不修邊幅，長長哋頭髮，少少肥，成面鬚。佢份人冇乜嘢，都幾好相與」。而他作為Keeper，工作內容主要是為妓女及嫖客執拾用過的被鋪及毛巾，「感覺上真係好污糟，實際上都係，我都驚會惹到啲唔知咩病，呢一part最難頂」。

有男網民親述曾任色情場所keeper的經歷，直指雖然只做了1天，但工作內容「一生難忘」。（資料圖片，鄭子峰攝）

由於首天上班，樓主根本沒有機會接觸「馬檻」的錢銀交易，他指場所內約有十多位來自內地的妓女，「個別一兩個其實個樣同埋舉止都好純品同埋斯文，真係唔知點解佢哋要落嚟香港做呢份工，可能背後欠人錢啩」。

他續指，工作時沒想過嫖客數量遠比想像中多，2甚至會出現排隊的情況，「大約夜晚9點之後直至凌晨，基本上我係做到冇停手，更加會出現冇房嘅情況，嫖客要坐喺個廳啲櫈仔度等，最誇張有四、五個坐喺度等緊，然後仲有人上嚟，連坐都冇位畀佢哋坐」。

樓主指Keeper實際工作主要為妓女及嫖客執拾用過的被鋪及毛巾，直言工作時因「好污糟」感到難頂。（資料圖片，鄭子峰攝）

樓主起初也抱有一般人對嫖客的印象，認為「一定係老粗或者地盤佬嗰啲款」，實際工作才知道「原來大把後生仔，西裝友亦唔少」。工作期間他亦驚悉每次約400多元的「服務」費，「小姐」們只能分得200元，「雖然要抽佣係合理，但喺房入面『做嘢』嘅係小姐，放下尊嚴服務完嫖客，到頭來得二百蚊袋走，感覺始終好奇怪」。

樓主表示，原本並無計劃只做1天，但要親手接觸嫖客用過的毛巾被鋪實在令他大感難受，而且工作後他才得知，所謂「馬檻keeper」的主要職責，其實是當警方掃黃時「要自動獻身畀人拉」，「因為我嘅身份就係呢個馬檻嘅負責人，再直接啲講，佢哋原意就係請替死鬼」。

樓主後來才發現，Keeper最主要的職責是當警方掃黃時「要自動獻身畀人拉」，因此只上班1天便放棄。（資料圖片，鄭子峰攝）

雖時同事早已提及此事，又指一旦被捕「老細會有封利是」，惟樓主指對方從未提及利是的金額，即使他直接提問也只獲得「大約幾千蚊」的答案，令他決心放棄該份特別的工作，「俾差佬拉都係得幾千蚊利是，仲要晚晚返工提心吊膽，所以我第二晚就冇返工喇，好在係現金即日出糧，我到而家都好記得嗰晚嘅人工係$500」。

帖文令不少網民嘖嘖稱奇，紛紛直指樓主的工作「唔易做」，又認為即使做過1日也是非常特別的經歷，「大開眼界，呢啲工作經驗真係好特別」、「毛巾都算，最慘係要上身俾人拉」、「唔好以為着住西裝就一定係好人，着住西裝都可以係衣冠禽獸」。

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