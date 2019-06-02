40歲台男返工狂請假　七旬母求減工作量兼每日接送：他只是個孩子

在父母的眼中，子女無論幾多歲仍像小孩一樣需要照顧，但過分寵溺卻會帶來反效果。台灣新竹縣政府近日有員工爆料，指一名合約男員工是「資深媽寶」，40歲仍要年屆七旬的媽媽每日接送上下班，而且更被指與縣長相識，獲得「特別照顧」，不但經常請假，即使上班也只需做簡單的資料輸入工作，而主管更會接到其媽媽電話，要求減輕兒子的工作量，「他還只是個40歲的孩子啊！」引起同事不滿。

台灣新竹縣政府近日有員工爆料，指一名合約男員工是「資深媽寶」，表現引起同事不滿。（示意圖，資料圖片）

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綜合台媒報道，該名40歲、姓蔡的男子今年4月起於新竹縣政府工作，不但每天都由七旬的媽媽開車接送上下班，頭幾天上班時，媽媽更貼身在旁陪同，之後主管更不時收到媽媽電話，稱兒子每日回家後就累倒睡去，希望可減輕兒子的工作量，或調至更輕鬆的職位，甚至直言：「他還只是個40歲的孩子啊！」

爆料職員指，蔡男上班僅一個多月，但卻經常請假，不時稱因「工作量太大」導致頭痛無法上班，又會自動將午飯時間延長，至下午2至3時才出現，短短一個多月便將可以用的病假及事假用盡，其媽媽之後竟再問主管還有甚麼有薪假期可以使用。

職員續指，蔡男經手的文件經常出錯，常常要同事「執手尾」，變相花更多時間，引起同僚不滿。同時有傳蔡男的父母與縣長相識，故獲得特別照顧，即使工作能力低對其他同事造成困擾，眾人也只是敢怒不敢言。

「他還是個孩子呀！」出自連續短劇《絕世高手之大俠盧小魚》，主角盧小魚多次被「熊小孩」捉弄，但多次被其媽媽以一句「他還是個孩子呀！」包庇。

蔡男的七旬媽媽不但貼身照顧兒子，更曾向主管稱：「他還只是個40歲的孩子啊！」（《絕世高手之大俠盧小魚》截圖）

蔡男所屬的部門處長回應事件時表示，蔡是經由公開徵才的面試程序獲聘，負責津貼審核及發放等工作，而他因有心血管疾病，不宜自行騎車上班，才由父母接送，現時仍處於適應環境及學習工作的狀態中，處方會持續輔導他做好分內工作。

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至於被指「特別照顧」蔡男的新竹縣縣長楊文科指，他的確認識蔡男的父母，不過並無因關係而優待對方，聘請他的原因是蔡男曾出國留學，認為其英語能力好，「應該是個人才」。他指，得知蔡男的心智健康曾出現問題，不過認為可給對方一個機會，加上縣內有用人需求，才聘請對方工作，但近日也聽聞關於蔡男工作表現的事，正處理相關問題，並指如對方無改善，「於公於私都仁至義盡」，將會請他離開。

（綜合）