網民自爆最爽筍工　每日返8個鐘齋打機睇片　遲起身射波冇人理

不用做就有錢收，相信不少人曾發過這白日夢，近日有網民於連登討論區叫人分享爽爆筍工，結果其他網民自爆過往的悠閒工作，例如返1小時便出外吃飯，回來就等收工；更甚有人指可以不用回到公司扮工，隨時向同事說早走放假亦無問題。不少網民高呼羨慕，「我覺得自己身處喺平行時空」。

連登仔「每天快樂」日前於討論區以「講低一份你返過最hea嘅工」為題，叫一眾網民分享過往曾做過的極悠閒工作。（《愛回家之開心速遞》劇照）

連登仔「每天快樂」日前於討論區以「講低一份你返過最hea嘅工」為題，叫一眾網民分享過往曾做過的極悠閒工作。樓主自爆以前曾有工作需由周一至五上班，但實際只需周一至周四上班，4日只做2小時工作，之後便可自由做自己的事情。

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他做了半年覺得太無聊而辭職，轉做另一份機械式工作，還要加班，坦言非常後悔轉工，「點解我咁犯賤」。之後不少網民留言大爆做過的筍工，同樣工作時間極短，又可做自己喜歡的事情，非常寫意。

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大批網民高呼超羨慕，又呻自己辛苦命，「做到成隻狗咁都得16k」、「嘩，點解我成日搵唔到呢啲工」、「好正，做乜都冇人理」、「做又36唔做又36，呢啲工先爽」。但亦有網民質疑這些工作毫無意義，「乜嘢都學唔到，好悶啫」、「一分耕耘一分收獲，呢啲工唔會做得長」。

（連登討論區）