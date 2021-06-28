出門前遇黑雨唔返工住　同事卻提早到公司開工　打工仔斥：做爛市

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-28 14:00

香港天文台今早（28日）上午8時20分發出今年首個黑色暴雨警告信號，由於正值打工仔返工的繁忙時間，不少人在乘車途中也猶豫應否繼續行程。有打工仔就於討論區發文，指自己出門前已發現天文台發出黑雨信號，遂留在家中等候。後來他卻發現所有同事均如常回到公司工作，連與他居於同區的3名同事也不例外，甚至有同事提早於6點便出門上班避開雨勢及人潮，令他不禁直斥相關行為猶如「做爛市」。

香港天文台今（28日）上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，本港陸續出現塌樹、冧山泥等報告。（鄧詠中攝）

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網民「KevinDeBruyne」今晨於連登討論區發文，指今晨「計好晒時間」，準備出門上班時，發現天文台已發出黑色暴雨警告信號，故即時改為留在家中。不過他後來得知，除了他以外所有同事也如常上班，連另外3名與他居於同區的同事也回到公司。

有同事得知樓主因黑雨而未有出門時感到奇怪，認為他住得較遠，沒可能於掛出黑雨時仍未出門，質疑他刻意不上班，令他大感冤枉：「見到黑雨唔出門有咩問題？點解會畀人搞到好似好內疚咁？」樓主續指，部份居於他附近的同事明知黑雨亦照常上班，甚至有人提早於早上6時便出門以避開雨勢及人潮，認為對方在惡劣天氣下仍堅持上班是「做爛市」。

今晨各區雨量分布，你嗰區有幾大雨？▼▼▼

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帖文引來打工仔共鳴，不少人認為樓主同事的說話如同情緒勒索，直指因惡劣天氣而未能上班屬正常不過的事，「使鬼理佢哋咩，住公司隔籬黑雨都唔應該離開安全嘅屋企啦，成班奴工無腦就要全世界無腦」、「住得遠，仲未返到，見到黑雨再調頭走，好合理」、「總之黑雨嗰時未到辦公時間加未返到公司，都唔可以推測我嗰日邊度出發」。

根據天文台的「颱風及暴雨警告下工作守則」，當黑色暴雨警告信號於工作時間開始前生效，除必要人員外，僱主不應要求其他僱員上班。如警告在工作時間內發出，除非會有危險，否則在戶內工作的僱員應如常工作；如僱員遇到實際困難未能往返工作地點，應盡快通知主管。至於必要人員，則在安全的情況下按協定的安排繼續工作；如另有協定，可在接班人員因實際困難未能上班前繼續當值。

指引指出，僱主與僱員制定惡劣天氣下工作安排時，不應一刀切採取劃一的工作安排，應盡量體諒每位僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納具彈性的處理方法。

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