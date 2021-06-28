長者搭的士執iPhone　$900向司機買下始知被騙　大狀：雙方都有罪

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-28 18:51

早前有網民發文分享，稱年長親戚乘的士時執到1部iPhone 11 Pro Max，司機估計或是較早前有乘客遺下，難以找回機主，遂提出讓長者以低價購入自用。樓主的親戚付了900元取得手機，惟之後才發現手機是冒牌貨，引來網民討論，質疑是新型騙案，有人亦認為事件中的長者貪小便宜在先，隨時墮入法網也不知。 陸偉雄大律師接受《香港01》訪問時表示，的士司機如以冒牌手機騙取長者金錢，行為便屬行騙；但司機和長者均明知手機並不屬於他們的情況下仍然作出交易，司機行為則屬盜竊，而買下電話的長者則屬「接贓」，罪行或比司機更嚴重。

有女網民發文，指其親戚日前遇上騙案，的士司機勸2人買下其他乘客「遺留」在車上的iPhone，事後卻發現其實是假貨。（fb「高登連登討論區」圖片）

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有網民早前於facebook群組「高登連登討論區」發文，指2名年長親戚上周三（23日）在紅磡乘搭的士時，甫上車便拾獲1部，疑似iPhone 11 Pro Max。兩人隨即通知司機，對方回應指應是上一程的女乘客所留下，他們遂按到手機主頁，發現該iPhone原來是新機，沒有任何通話紀錄，「應該冇辦法會打返嚟搵的士攞返」。

當時2人沒留意電話內其實沒有電話卡，而司機曾說道，「年中執到唔少呢啲機，都會畀得返機主，但係呢部應該攞唔返」，又一直問兩人會否想以低價買下該部iPhone。

樓主的親戚當下雖不確定手上的iPhone是否真貨，卻「一時諗住貪小便宜」，終決定向的士司機支付900元，然後帶同手機下車。不過當樓主其後為2人檢查手機時，才驚覺整場都是騙局，「攞到返嚟我幫佢一check就知部iPhone 11 Pro Max係流嘅，上淘寶可能都係值幾百蚊」。

事件引來網民討論，有人質疑司機看中長者不熟悉電子產品存心欺騙，但亦有人認為事主「貪心在先」，即使被騙亦難以追究。有網民則指出，樓主親戚明知手機屬於他人，仍答應司機付款，如同「買老鼠貨」，風險極高。

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《香港01》記者就事件向陸偉雄大律師查詢，他指事件或存在3個情況，首先如司機存心利用冒牌手機欺騙長者以獲取金錢，行為即屬詐騙，最高可處監禁14年。而若司機明知電話屬於他人，拾遺不報並向長者提出放售他人物品的邀請以圖謀利，行為則屬盜竊，最高刑罰可處監禁10年；但若他明知電話是非法行為所得，例如是他人偷竊所得的贓物，其行為則屬更嚴重的處理贓物罪，最高刑罰為監禁14年。

大律師陸偉雄表示，購買來歷不明的物品有風險，建議市民勿因貪小便宜而誤墮法網。（資料圖片）

至於涉事長者明知電話屬於其他乘客而非的士司機，仍付款向司機買下電話，行為同樣屬於「接贓」，即觸犯處理贓物罪。因此陸偉雄指出，一時「貪小便宜」或俗語稱為「買老鼠貨」的行為隨時有違法風險，「最重要是便宜莫貪」。

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