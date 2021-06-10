乘客帶小孩搭的士　驚見司機播露骨成人色情片　疑邊行車邊睇AV

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-10 12:00

【的士／司機 / AV】駕駛時要專心是常識吧，一邊行車一邊睇片確實令人擔心！有網民指其友人帶同小朋友搭的士時，司機公然在前座播放色情影片，畫面相當露骨，但由於友人不諳廣東話而未有即時投訴，只記下涉事車牌，呼籲大家小心。

事主帶小朋友搭的士時，司機公然在前座播放色情影片，畫面相當露骨。（fb群組「慈雲山資訊交流」圖片）

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該網民在facebook群組「慈雲山資訊交流」貼出多張照片，指朋友昨日（9日）攜同小朋友登上1輛的士時，司機立即在前座播放成人色情影片，由於友人並非本地人，「廣東話唔好所以唔出聲」。從照片可見，駕駛座軚盤後方放有1部手機，以全熒幕播放着色情畫面，當中出現臀部及男士性器官等，司機不時在行車期間觀看，而後座乘客亦能清楚看見其手機畫面。

其他網民看過帖文後都批評司機行為過份，認為事主應舉報他，質疑他是否故意播放成人色情片，或構成性騷擾，又指即使並非播放色情畫面，行車時睇片已違規。

根據道路交通（車輛構造及保養）規例374A章，除關於汽車現況資料或導航功能的視象顯示器外，任何人不得在駕駛座前面或司機可看到的地方，安裝任何視象顯示器，任何人若安裝 或使用違法的電視屏幕最高可被罰款$10000及監禁6個月。

有市民在銅鑼灣拍攝到一名的士司機在路邊停車期間，於車上播放疑似AV成人影片。影片隨即被轉載至多個facebook群組，惟拍片者被網民批評，認為司機只是在車內做喜歡的事打發時間，鬼鬼祟祟偷拍的行為更像「賊」一樣，但亦有人擔心行車安全的問題。

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