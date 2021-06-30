持槍劫匪闖餐廳　男子被槍指頭淡定食雞翼　頭也不回交出手機

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-30 14:30

大部份人遇上劫匪都難免不知所措，更何況是持槍的匪徒？不過，外國網民近日就瘋傳1段影片，看到1名男客人在餐廳用膳時，突然有持槍劫匪闖入，當其他客人都關注劫匪的動向時，男子仍然非常淡定地一邊吃雞翼，一邊將手機交給對方，奇怪又搞笑的畫面隨即引來網民熱議。

外國社交平台最近瘋傳1段餐廳遭遇搶劫的片段，片中男食客的淡定反應引來討論。（YouTube「Real Violence For Knowledge 2」影片截圖）

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據網上流傳的影片，顯示事發於6月17日晚上，當時該名男客人正與另一女子用餐，不久便有1名戴着電單車頭盔的劫匪走入餐廳，並且用槍指嚇客人，但男子只看了一眼劫匪，便繼續吃手上的雞翼，同枱客人陸續交出財物，此時男子才施施然拿出手機，頭也不回地舉高手機好讓劫匪拿走。男子一直沒有望向劫匪，直至對方離開，他才淡然地看着對方離開的身影，同時繼續吃雞翼。

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影片近日在多個社交平台上瘋傳，大批網民看後都直呼該男子的反應「太好笑」，甚至形容「他交出手機時，就像是交手機給好兄弟，讓他們在Tinder（交友平台）幫他找對象」、「如果我是劫匪，見到如此冷靜的人，反而會很害怕他」；有人則想知道餐廳的地址，笑言「每個人被打劫時都在吃東西，這間餐廳一定有全世界最好食的雞翼」、「可以拿走手機但不准碰雞翼！」。

不過，也有部份人質疑影片的真實性，認為片段內的人應一早串通，不相信世上竟有人被搶劫、被槍指嚇時，還能如此冷靜。

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