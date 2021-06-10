薄餅店員偷食Pizza　切2刀再「還原」不被發現　3080萬人看到傻眼

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-10 10:00

如何偷食薄餅而不被發現？外國1段熱爆網絡的抖音影片，就分享1個有趣的「偷薄餅」方法，只要將中間的一大塊切下並重新排好，看起來就像完整的薄餅，影片一出即引來超過3080萬次觀看！

外國1段熱爆網絡的抖音影片，就分享1個有趣的「偷薄餅」方法，只要將中間的一大塊切下並重新排好，看起來就像完整的薄餅。（影片截圖）

「如何偷食PIZZA而不被發現」全過程▼▼▼

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抖音用戶「Lonely Pepperoni」日前上載片段，只見薄餅店店員先拿出剛焗好的薄餅放在工作台上，並拿起刀在餅上切下2刀，呈1個長長的三角形，取去中間1大塊後，把剩餘的部分重新合上，再切開8塊，外觀就如1個完整的薄餅一樣，並若無其事放進外賣盒內。

影片中，有人表示「不會有人知道的」，但另一人回覆「會有人發現的」，接着有人說「他們怎麼會知道？」，片段還寫着「當你們買一個薄餅，而你要付更多錢時」。

影片震撼網絡，短短數天已超過3080萬觀看次數，逾千人留言，有人直呼「這讓我懷疑所有的一切！」，指下次叫薄餅時都會不禁懷疑，但亦有網民認為，仔細看就覺得薄餅形狀已失去原本的圓，就會發現動過手腳。

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女網民在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都已拆除。（Dcard圖片）

有網民即以偵探頭腦找出蛛絲馬迹，指照片中有3大疑點▼▼▼

樓主聽取網民意見後決定攤牌，男友果然辯稱是要送給她穿的，她即一一提出網民的疑點，最終男友還是從實招來▼▼▼

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最終樓主最後在帖文指，自己已在男友回來前執拾東西搬往朋友家，亦不想追究內衣為何會放在家裏，淡淡地說現時只想好好療傷。

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