笨賊偷長型喇叭夾硬塞褲管　行到門口斷正　電器店：冇店員想再掂

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-24 20:00

賊人的手法層出不窮，英國康瓦爾郡1間電器店近日就在網上分享「笑料」，1名賊人被閉路電視拍到整個偷竊過程，看到他拼命地將1部長條型的喇叭（Soundbar）塞到褲管內，突出的大半截則以上衣覆蓋，但最後也被店員一眼識破，在門口被攔下。

英國1間電器店日前在facebook上傳閉路電視影片，指遇到1名賊人試圖偷走喇叭。（fb「HBH Woolacotts」片段截圖）

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事發於英國康瓦爾郡電器店HBH Wollacotts，店方上周五（18日）在facebook專頁上傳店內的閉路電視片段，指日前捉到1名試圖偷走名貴喇叭的賊人。片中的賊人趁四下無人，便拿起長條型的喇叭，強行塞入褲管內，惟喇叭太長，仍然露出大半截，便拉起上衣蓋住，並若無其事地緩緩走出店外。

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不過，店員很快便察覺到男子行動怪異，在門口攔下賊人，人贓並獲，終報警將賊人轉交警方。店舖經理海默勒（Chris Hemmerle）事後接受傳媒訪問稱，賊人看中的是全店最大的喇叭，又形容他太愚蠢。

影片一出吸引不少幽默的網民笑言，「想像一下如果他要偷吸塵機，那要準備1條更大的褲子了」、「你可能現在會笑他，但他之前可能已經偷過洗碟機、60吋電視和爐頭了」，也有網民留言指希望店方有好好消毒喇叭，店方則開玩笑說：「我們已徹底消毒，不過用火」，又表示事後沒有店員願意觸碰該喇叭，而原因大家都明白。

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