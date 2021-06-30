與契家姐湊住B食飯　港男誤接電話出事　女友震怒以為有私生女

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-30 22:00

一段感情能否穩定恆久視乎彼此信任與坦誠，有港男最近就在討論區發文，表示最近幫契家姐外出交收嬰兒車時，因緣巧合下與對方和其侄女吃飯，但其間誤接女友的來電，結果觸怒了女友，崩潰直呼：「女友誤會我有私生女，今次我水洗都唔清！」。

有港男發文抱怨，表示日前與契家姐和其侄女吃飯，後來被女友誤會他「偷食」甚至有私生女。（示意圖 / GettyImages）

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樓主日前在香港討論區發文，指最近身懷六甲的契家姐在網上購買嬰兒車，他幫忙外出交收，剛好2人能一起相聚午膳，但由於契家姐當天正在幫哥哥照顧侄女，他們便帶着侄女一同到茶餐廳食飯。不過，在用膳期間，女友突然來電，樓主在不知情下接聽了電話，女友隨即聽到他與「其他女子」食飯的聲音，搞出大頭佛

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帖文引來網民討論，不少人認為樓主錯在「唔夠老實」，「重點係你唔老實」、「唔明點解唔可以照直講」、「你女友太sensitive？你話佢知誤會咪得囉？定係你身有屎？」。惟也有部份網民質疑樓主故事的真實性，「電話係褲袋點樣揩到接聽呀？你伸手入褲袋？定係褲袋有金屬嘢？」。

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