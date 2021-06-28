女友收變態pm求買內衣照　台男代回覆秒KO笑翻網民：神隊友！

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-28 16:00

裸聊騙案並非新招，但若遇上要求購買性感相片的騷擾訊息又應該如何應對？有台男日前於facebook群組發文，指在女友的社交帳戶收到陌生男子私訊，提出以台幣1萬元（約2778港元）購買其15張內衣照。他看過訊息後未感生氣，反而隨即代為回覆，更「親自上陣」拍下13張相片，成功擊退對方，做法笑翻一眾網民，不少人大讚他聰明，是女友的「神隊友」。

有台男於fb發文，指女友收到陌生人發訊息要求購買內衣照，他遂「親身上陣」代為擊退，爆笑手法獲網民大讚。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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「昨天開電腦，忘記登入的是我女友臉書，看到有人想跟她買內衣照……」該名台男早前於fb群組「爆廢公社二館」發文，指日前用電腦時，意外發現有陌生人私訊女友，表示「剛好看到覺得妳蠻美的，想跟妳買照片」。

發訊息的陌生人提出，願意以每張500至1000元台幣的價錢，購買女友的相片，表明「最少有1萬」，又強調「照片我自己看而已，不會外傳」。陌生人又在訊息中提到，願意先匯部分款項以證明自己並非詐騙，並提出不同的交收方法。

發訊息者要求樓主發送「像內衣代言般的相片」，他遂「親自上陣」，穿上女友的內衣，拍下13張擺出多個性感姿勢的「內衣照」。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

樓主發現訊息後未感生氣，反而以奇招應對，先問對方：「你要哪一張呢？」對方遂回覆指，希望得到像內衣代言般的相片，提出：「15張給妳1萬，照片不外傳，要嗎？」看到該名陌生人提供「商機」，樓主遂「親自上陣」，穿上女友的內衣，拍下13張擺出多個性感姿勢的「內衣照」，並回覆對方：「你可以先匯一半嗎？畢竟這風險還是偏高。」

從樓主上載的相片可見，他穿上女友深紅色的胸圍，對着鏡子擺出不同姿勢，一時向鏡子舉出勝利手勢，一時又近鏡拍照，展示胸口前的紋身，更嘟起嘴唇俯首自拍，非常嫵媚。不過他之後於帖文抱怨，指發訊息的陌生人最終也沒匯錢，大呻：「就這樣被騙走12張（編按：應是13張吧？）內衣照，真可惡！」

樓主穿上女友深紅色的胸圍，對着鏡子擺出不同姿勢，拍下13張擺出多個性感姿勢的「內衣照」。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

樓主的應對方法笑翻一眾網民，大讚他以智慧擊退「買家」，是女友的神隊友，又笑指「是不是有偷偷練習過」、「沒點開照片的時候本來想罵你，點開照片只想說辛苦買家了」。亦有人笑稱，樓主還未滿足買家的要求，難怪對方不願付款，「差3張難怪人家不匯款」、「那個矜持呢？有矜持才可以談更高價啊」。

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